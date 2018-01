08.01.2018 - 09:37 - Finance et Investissement

La Banque CIBC confirme le lancement de Services bancaires, innovation CIBC, une entreprise multiservices qui fournira des conseils stratégiques et du financement aux entreprises nord-américaines du secteur des technologies et de l'innovation, à n'importe quel stade de leur cycle économique, du démarrage à l'introduction en bourse et au-delà.

Outre l'expertise en conseil et des solutions de financement sur mesure, les clients bénéficieront de services de gestion de trésorerie, de dépôts, de gestion privée de patrimoine et de marchés des capitaux.Services bancaires, innovation CIBC sera constituée d'une équipe issue des secteurs des services bancaires commerciaux et des marchés des capitaux au Canada et aux États-Unis. Afin de renforcer son expertise dans le secteur, la Banque CIBC a également acquis les actifs de prêts de Wellington Financial Fund V LP (Wellington Financial), une entreprise privée de Toronto fondée en 2000, qui fournit du capital de croissance à des sociétés technologiques en phase de démarrage ou de post-démarrage.Aujourd'hui, « L'élaboration, le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies sont essentiels pour stimuler l'économie de l'innovation. À la Banque CIBC, nous accueillons l'occasion d'aider les entreprises du secteur des technologies en phase de démarrage ou de post-démarrage à faire face à la concurrence et à accélérer leur croissance dans ce secteur en rapide évolution et en pleine croissance », a déclaré Roman Dubczak, directeur général et chef, Banque d'investissement du réseau mondial, Banque CIBC. « Nous nous sommes engagés à devenir l'une des principales banques axées sur le client en Amérique du Nord dans l'écosystème de l'innovation. »