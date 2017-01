30.01.2017 - 09:18 - Finance et Investissement

BMO lance un programme pancanadien de prime en espèces destiné aux acheteurs d'une première maison et pouvant atteindre 1 000 $.

Pour être admissibles, les acheteurs doivent contracter un prêt hypothécaire d'une valeur minimale de 100 000 $ assorti d'une assurance prêt hypothécaire. Aussi, le terme hypothécaire doit être d'une durée de quatre ans ou plus, et les mensualités hypothécaires doivent être prélevées d'un compte de chèque BMO.La prime en argent est établie selon le montant du prêt hypothécaire du demandeur. Un prêt hypothécaire de 100 000 $ à 249 999 $ se traduit par une prime de 500 $, tandis qu'un prêt hypothécaire de plus de 250 000 $ donne droit à une prime en espèces de 1 000 $.Le lancement de cette offre de la BMO coïncide avec la mise en place d'un programme destiné aux acheteurs d'une première maison du gouvernement de la Colombie-Britannique. En vertu de ce programme, les participants recevront jusqu'à 5% du prix d'achat pour leur mise de fonds, jusqu'à concurrence de 37 500 $. Le montant combiné de la mise de fonds et du prêt hypothécaire du programme provincial de partenariat doit satisfaire l'exigence minimale d'un prêt hypothécaire de premier rang assuré.À noter que les acheteurs d'une première habitation admissibles ont aussi accès au Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation (CIAPH). Il s'agit d'un crédit d'impôt sur le revenu non remboursable de 5 000 $ pour une résidence admissible achetée après le 27 janvier 2009. En outre, les bénéficiaires admissibles recevront un allégement fiscal fédéral pouvant atteindre 750 $.De même, un remboursement pourrait être possible sur une portion de la TPS ou TVH payée sur le prix d'achat ou le coût de la construction d'une habitation neuve, le coût d'une rénovation en grande partie ou d'un ajout majeur à une habitation existante, ou le coût de la conversion d'une propriété non résidentielle en une habitation.