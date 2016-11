17.11.2016 - 10:30 - Finance et Investissement

BMO sera teneur de marché canadien pour les opérations en renminbi-dollars canadiens

BMO Marchés des capitaux devient la première et seule banque canadienne autorisée par la Banque populaire de Chine à effectuer des opérations en CAD / CNY (renminbi) à titre de preneur de marché dans le China Foreign Exchange Trade System (CFETS).La mesure, qui a pris effet le lundi 14 novembre. « Le fait que le dollar canadien et le renminbi soient directement transigés dans le marché interbancaire de Chine témoigne de l'importance du Canada pour le commerce et les investissements internationaux en Chine », a affirmé C.J. Gavsie, cochef, Titres à revenu fixe, devises et produits de base mondiaux, BMO Marchés des capitaux.La mesure vise d'ailleurs à favoriser les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre la Chine et le CanadaIl faut noter que BMO effectue des opérations USD/CNY à titre de preneur de marché dans le CFETS depuis 2006. BMO est la seule banque canadienne et l'une des trois seules banques nord-américaines à posséder une filiale constituée en société en Chine continentale. L'institution est également l'un des premiers teneurs de marchés pour les négociations directes du yuan contre le dollar canadien sur le marché des changes interbancaires.BMO a d'ailleurs joué un grand rôle dans l'établissement d'une plateforme de négociation du renminbi au Canada en 2015, permettant aux sociétés d'Amérique du Nord et du Sud d'acheter des RMB sur le marché libre par le biais de la plateforme de Toronto.