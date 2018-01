BMO conclue une autre entente en Asie

22.01.2018 - 09:55 - Finance et Investissement

Partager cet article

BMO Groupe financier (BMO) et Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ont signé un protocole d'accord dont l’objectif consiste à tirer avantage de leurs implantations géographiques et de leurs capacités complémentaires, au profit des clients des deux institutions.



Le protocole couvre divers secteurs, notamment la gestion d'actifs, le financement de projets et de grandes entreprises, le financement du commerce international, la coopération transfrontalière en renminbi et le partage de pratiques exemplaires de techniques de réduction de la fraude.



« Cette entente crée une occasion particulière pour nos deux institutions d'élargir un partenariat historique et de travailler ensemble à explorer des synergies uniques, comme la mise en commun de la gamme mondiale primée de produits d'investissement de BMO avec le rayonnement d'ICBC - la plus grande banque au monde - en Chine, au Canada et ailleurs dans le monde », a déclaré Gilles Ouellette, chef - BMO Gestion d'actifs, et vice-président du conseil, International, BMO Groupe financier.



BMO est la seule banque canadienne et l'une des cinq seules banques nord-américaines à posséder une filiale constituée en société en Chine continentale.