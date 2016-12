01.12.2016 - 09:18 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

Les résultats financiers dévoilés jeudi par la Banque CIBC révèlent une augmentation du bénéfice net pour le 4e trimestre et pour l'ensemble de l'exercice 2016.Le résultat net a été de 931 millions de dollars (M$) ou 2,32 $ par action au 4e trimestre, comparativement à 778 M$ ou 1,93 $ par action il y a un an. Pour l'exercice clos le 31 octobre 2016, la Banque CIBC a comptabilisé un résultat net de 4,3 G$ et un résultat net ajusté de 4,1 G$ par rapport à un résultat net de 3,6 G$ et un résultat net ajusté de 3,8 G$ pour 2015.La banque fait remarquer que ses résultats du 4e trimestre de cette année ont été particulièrement touchés par des charges de restructuration de 134 M$ principalement liées à des indemnités de départ qui ont été versées.Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC, affirme que l'institution a dégagé en 2016 un résultat net record et présenté la meilleure solidité des fonds propres du secteur et le meilleur rendement des capitaux propres parmi les grandes banques d'Amérique du Nord.« En 2016, la Banque CIBC a dégagé un résultat net record et présenté la meilleure solidité des fonds propres du secteur et le meilleur rendement des capitaux propres parmi les grandes banques en Amérique du Nord », a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC.« Notre transformation visant à établir une banque solide, innovatrice et axée sur les relations en mettant de l'avant nos trois priorités intégrées à l'échelle de la Banque, soit la focalisation sur les clients, l'innovation et la simplification, a pris de l'ampleur cette année », a-t-il ajouté.Gestion des avoirs a enregistré un résultat net de 864 M$ en 2016, contre 518 M$ en 2015. À l'exclusion du profit à la vente de sa participation dans American Century Investments (ACI) en 2016 et d'autres éléments, le résultat net ajusté s'est établi à 490 M$ en 2016, en baisse de 46 M$, ou 9 %, par rapport à 536 M$ en 2015. Le résultat net de ces activités était en hausse de 40 M$, ou 9 %, en regard de 2015.Gestion des avoirs a regroupé ses activités canadiennes de gestion privée de patrimoine et de la division Wood Gundy sous une même structure, ce qui touche à la fois les clients à valeur nette élevée et les autres catégories de clients. De même, plusieurs produits ont été lancés dans la période, incluant le Fonds à rendement flexible Renaissance, le Programme de placements privés Renaissance et différents portefeuilles axés sur la génération de revenus de la gamme des Services de portefeuille personnalisé.« Nos activités de Gestion des avoirs ont dégagé d'excellents résultats cette année grâce à la focalisation sur nos clients, a affirmé Steve Geist, premier vice président à la direction et chef de groupe, Gestion des avoirs. En 2017, nous continuerons à améliorer nos services consultatifs et nos solutions en matière de placements, en mettant l'accent sur une expérience de gestion des avoirs intégrée afin de répondre aux besoins complexes des familles canadiennes à valeur nette élevée. »La Banque CIBC a aussi déclaré un dividende de 1,24 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 janvier 2017, soit une augmentation de trois cents par rapport au trimestre précédent. Ce dividende sera versé le 27 janvier 2017 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 28 décembre 2016.