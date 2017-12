05.12.2017 - 10:02 - La Presse Canadienne

Une banque du Chili, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a officiellement accepté l'offre de la Banque Scotia visant à acquérir la participation de 68,19 % de BBVA dans BBVA Chile, ainsi que sa participation dans certaines filiales, pour la somme d'environ 2,9 G$.

Dans un communiqué publié mardi, la Banque Scotia précise qu'elle entend fusionner les activités de BBVA Chile à ses activités existantes au Chili, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.La famille Said, dont la participation dans BBVA Chile s'élève à 31,62 %, a renoncé à son droit de préemption pour l'acquisition des actions que détient BBVA dans BBVA Chile. Cependant, elle maintient son droit d'offrir la totalité ou une partie de ses actions dans le cadre de l'offre publique d'achat obligatoire que présentera la Banque Scotia.La famille Said a l'intention de maintenir sa participation dans l'entreprise et, le cas échéant, elle investirait une somme allant jusqu'à 650 $ M$ pour accroître sa participation à 25 % de la société résultant de la fusion entre Scotiabank Chile et BBVA Chile.Cette entente s'inscrit dans la stratégie de la Banque Scotia visant à intensifier sa présence dans le secteur bancaire du Chili et en fera la troisième banque privée en importance au pays.BBVA Chile compte 4000 employés et 127 succursales.La semaine dernière, la Banque Scotia, basée à Toronto, a affiché un bénéfice net de 2,07 G$ pour son quatrième trimestre de 2017, comparativement à un profit net de 2,01 G$ pour la même période l'an dernier.