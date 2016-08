30.08.2016 - 08:17 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque Scotia a affiché mardi un bénéfice en hausse de 6 % à 1,96 milliard de dollars (G$) ou 1,54 $ par action au troisième trimestre, notamment grâce à la performance de ses activités bancaires canadiennes et internationales.

Au même moment l'an dernier, la banque annonçait un profit trimestriel de 1,85 G$ ou 1,45 $ par action. Ses revenus trimestriels sont passés de 6,12 G$ l'an dernier à 6,64 G$ cette année.



Par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 571 M$, soit une hausse de 91 M$ ou de 19 %. La hausse des dotations au sein des Services bancaires et marchés mondiaux est essentiellement liée au secteur de l'énergie.



La banque a également annoncé qu'elle gonflait son dividende trimestriel de deux cents à 74 cents par action.



Réseau canadien



Par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 930 M$, en hausse de 67 M$. L'élargissement de la marge nette sur intérêts, la forte croissance des actifs et des dépôts ainsi que l'incidence du portefeuille de cartes de crédit acquis auprès de JPMorgan Chase Bank ont été partiellement annulés par l'accroissement des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.



«Le bénéfice du Réseau canadien a été porté à 930 millions de dollars, en hausse de 8 % par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent. L'importance continue accordée à la croissance ciblée des actifs et des dépôts de manière à optimiser la composition des activités a contribué à l'augmentation de 13 points de base de la marge. Conjugué aux mesures de réduction des coûts structurels, ce facteur a mené à de nouvelles améliorations du levier d'exploitation et à l'excellence générale des résultats du trimestre », a souligné Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia.Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 47 M$ ou de 5 %. Compte non tenu du profit sur la vente d'une entreprise de crédit-bail non essentielle effectuée au cours du dernier trimestre, le bénéfice net a augmenté de 53 M$ ou de 6 %, surtout en raison de l'incidence du trimestre plus long et de la croissance des actifs et des dépôts, contrées en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.Pour les neuf premiers mois, le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 275 M$ ou de 11 %. Compte non tenu du profit sur la vente, le bénéfice net a augmenté de 175 M$ ou de 7 %.