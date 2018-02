23.02.2018 - 09:36 - Finance et Investissement

La Banque Royale du Canada a déclaré un bénéfice net de 3, 012 milliards dollars (G$) pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2018, en baisse de 15 M$ par rapport à l’année précédente.

« La forte activité des clients et la solide croissance des volumes dans la plupart des secteurs ont contribué à notre bénéfice de 3 milliards de dollars pour le premier trimestre, alors que nous avons absorbé la réduction de valeur découlant de la réforme fiscale américaine. Nous avons investi dans nos secteurs de service à la clientèle et avons racheté plus de 920 millions de dollars d'actions ordinaires. Par ailleurs, je suis heureux d'annoncer une majoration de 3 % de notre dividende trimestriel », a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC.Le dividende trimestriel sur les actions ordinaires a été augmenté de 0,03 $ par action, soit 3 %, pour le porter à 0,94 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 24 mai 2018 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 25 avril 2018.Gestion de patrimoineLe bénéfice net s'est établi à 597 M$, en hausse de 167 M$, ou 39 %, par rapport à un an plus tôt, en raison surtout de la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, d'une augmentation du revenu net d'intérêt et d'une baisse du taux d'imposition effectif qui reflète la réforme fiscale américaine. Ces facteurs ont été atténués par l'augmentation de la rémunération variable découlant de résultats supérieurs, par la hausse des coûts pour soutenir l'expansion des activités et par l'incidence du change.Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a grimpé de 106 M$, ou 22 %, en raison essentiellement de l'augmentation de la moyenne des actifs liés aux services tarifés, d'une baisse du taux d'imposition effectif qui reflète la réforme fiscale américaine et d'une croissance du volume de ventes. Un ajustement comptable favorable en lien avec City National Bank et la hausse du revenu net d'intérêts ont aussi contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la hausse des coûts pour soutenir l'expansion des activités et de la rémunération variable découlant de résultats supérieurs.Le bénéfice net s'est élevé à 127 M$, en baisse de 7 M$, ou 5 %, par rapport à un an plus tôt, rendant principalement compte des révisions favorables, à l'exercice précédent, apportées aux données sur la mortalité et les primes et de la croissance du volume de sinistres dans le secteur Assurances - International. Ces facteurs ont été atténués par la hausse des profits liés aux placements et l'incidence d'un nouveau contrat de réassurance du risque lié à la longévité.Par rapport au trimestre précédent, le bénéfice net a fléchi de 138 M$, ou 52 %, en raison surtout de révisions favorables des hypothèses actuarielles annuelles au trimestre précédent, ainsi que de la hausse des volumes de sinistres.