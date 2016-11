30.11.2016 - 08:14 - Les Affaires.com et la Presse canadienne

La Banque Royale, plus important prêteur du pays, a dévoilé au quatrième trimestre un bénéfice net en baisse de 2% par rapport à l'an dernier et inférieur aux attentes.

Pour la période de trois mois termineé fin octobre, la Banque Royale a dégagé un bénéfice net de 2,54 milliards de dollars(G$), comparativement à 2,59G$ au même trimestre il y a un an.

Le bénéfice par action s'est établi à 1,65$, comparativement à 1,74$ au quatrième trimestre de 2015. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,71$ l'action.

La direction de la Royale rappelle qu'à la même période de 2015, les résultats avaient bénéficié d'une réduction du taux d'imposition effectif reflétant les ajustements fiscaux favorables essentiellement dans les secteurs Services de soutien généraux et Marchés des capitaux.

Le bénéfice net pour 2016 s'est élevé à près de 10,46 G$, ou 6,78$ par action, 4% de plus que le bénéfice net de 10,026 G$ ou de 6,73$ par action rapporté un an plus tôt. La hausse a donc été de 432 M$.

La Banque Royale attribue ces résultats sans précédent aux bénéfices du secteur Gestion de patrimoine et à la hausse de celui du secteur Assurances.

Dave McKay, président et chef de la direction de RBC, ajoute que la performance de l'exercice 2016 s'explique aussi par la solidité et la diversification du modèle d'affaires de la banque et par une gestion rigoureuse des risques et des coûts.

Le titre de la Royale a gagné 21% à ce jour en 2016.