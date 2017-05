19.05.2017 - 09:19 - Finance et Investissement

La Banque Nationale a conclu une entente stratégique avec Automat, qui se présente comme la première plateforme de marketing conversationnel propulsée par l'intelligence artificielle.

La Banque Nationale vise, avec ce partenariat, à dialoguer de manière personnalisée avec ses clients actuels et potentiels.« Nous avons la chance d'avoir une communauté d'I.A. en pleine effervescence, ici même à Montréal, au sein de laquelle Automat fait figure de pionnier, a dit le premier vice-président Canaux numériques à la Banque Nationale, Lionel Pimpin. Nous croyons fermement qu'avec le temps, le marketing conversationnel et l'I.A. auront un impact positif sur l'expérience client et nous avons choisi de travailler avec Automat car ce sont les chefs de file dans ce domaine émergent. »Utilisant au départ Facebook Messenger, les capacités conversationnelles auront d'abord pour objectif d'aider les clients à déterminer les situations où il pourrait s'avérer bénéfique de rencontrer un conseiller en personne dans une succursale. Ce premier « chatbot » de marketing conversationnel sera lancé dans les prochains mois.« Avec cette entente, la Banque Nationale supporte aussi le développement de la capacité de la plateforme Automat à comprendre le français, avec les particularités propres au Québec, permettant ainsi à ses clients d'avoir une expérience de conversation satisfaisante dans la langue de leur choix », indique Automat par voie de communiqué.