02.12.2016 - 08:45 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque Nationale a déclaré vendredi un résultat net de 307 millions de dollars (M$) au quatrième trimestre de 2016, par rapport à 347 M$ pour la période correspondante de 2015.

Le résultat par action de 78 cents au quatrième trimestre de 2016 se compare à 95 cents au trimestre correspondant de 2015.Le revenu total de la Banque s'établit à 1 569 M$ au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 164 M$ ou 12 % comparativement au trimestre correspondant de 2015. L'augmentation du revenu net d'intérêts est principalement attribuable à la croissance des prêts et des dépôts des particuliers et des entreprises, à la hausse du revenu net d'intérêts du secteur de Gestion de patrimoine en partie attribuable au compte Surintérêt, à la croissance du revenu net d'intérêts de Credigy Ltd. ainsi qu'aux revenus générés par la filiale Advanced Bank of Asia Limited (ABA).Excluant les éléments particuliers, le résultat net ajusté de 463 M$ au quatrième trimestre de 2016 est en croissance de 11 % par rapport à 417 M$ au quatrième trimestre de 2015.Le résultat par action ajusté atteint 1,24 $ pour le trimestre terminé le 31 octobre 2016, une augmentation de 7 % par rapport à 1,16 $ au trimestre correspondant de 2015.Le résultat net de la Banque pour l'exercice 2016 se chiffre à 1,256 G$, par rapport à 1,619 G$ pour l'exercice 2015. Le résultat par action atteint 3,29 $ pour l'exercice 2016, contre 4,51 $ pour l'exercice 2015.Excluant les éléments particuliers, le résultat net ajusté de l'exercice terminé le 31 octobre 2016 s'élève à 1,613 G$, en baisse de 4 % par rapport à 1,682 G$ pour l'exercice 2015 et le résultat par action ajusté aurait été de 4,35 $ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2016, une diminution de 7 % par rapport à 4,70 $ en 2015.Ces diminutions s'expliqueraient essentiellement par la provision sectorielle de 183 M$, déduction faite des impôts, pour pertes sur créances aux entreprises de production et de service du secteur pétrole et gaz enregistrée au deuxième trimestre de 2016.Au 31 octobre 2016, la Banque a un actif total de 232,2 G$ comparativement à 216,1 G$ au 31 octobre 2015, une augmentation de 16,1 G$ ou 7 %. Les valeurs mobilières ont augmenté de 8,5 G$ par rapport au 31 octobre 2015 notamment en raison de l'achat de valeurs mobilières classées comme détenues jusqu'à leur échéance pour 4,0 G$ et d'une augmentation des titres de participation à la juste valeur par le biais du résultat net, alors que les valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées ont diminué de 3,8 G$.Le conseil d'administration a déclaré une augmentation de son dividende par action ordinaire d'un cent par action ou 2 % à 56 cents par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 janvier 2017. Ce dividende sera versé le 1er février 2017 aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la banque le 28 décembre 2016.