Banque Nationale : investissement de 1,3G$US dans Lending Club

07.11.2016 - 10:32 - Denis Lalonde, LesAffaires.com

La Banque Nationale investit 1,3 milliard de dollars américains (G$US) dans la plateforme de prêts en ligne californienne Lending Club.



Le montant sera versé à la société américaine au cours des 12 prochains mois.



Le financement sera versé par Credigy, une filiale de la Banque Nationale qui investit dans les services financiers aux consommateurs.



Lending Club est sous enquête par l'organisme de réglementation des marchés boursiers américains, la Securities and Exchange Commssion, depuis la démission surprise du président et chef de la direction de l'entreprise, le Français Renaud Laplanche.



Ce dernier aurait dissimulé au conseil d'administration un investissement dans le fonds Cirrix Capital, qui est un client de Lending Club. L'annonce avait fait plonger le titre de la société à un creux annuel de 3,44$US.



Le titre de Lending Club effectuait un bond de 0,90$US, ou de 17,59%, à 6,03$US à la Bourse de New York en début de séance. Au cours des 12 derniers mois, la valeur de l'action a oscillé entre 3,44$US et 14,90$US.



La Banque Nationale n'a pas commenté sa décision d'investir dans la fintech californienne.