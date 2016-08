31.08.2016 - 08:28 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque Nationale rapporte mercredi qu'au 3e trimestre de 2016, son résultat net s'est élevé à 478 millions de dollars (M$), ou 1,33 $ par action, comparativement à 453 M$, ou 1,25 $ par action au trimestre correspondant de l'exercice de 2015. Il s'agit d'une augmentation de 6 %.

En excluant les éléments particuliers, le bénéfice net record de 486 M$ au 3e trimestre de 2016 a progressé de 9 % par rapport à celui de 444 M$ rapporté un an plus tôt.« Le résultat net de la Banque a affiché une bonne croissance au troisième trimestre de 2016, notamment pour le secteur de Gestion de patrimoine et celui des Particuliers et Entreprises, ce dernier bénéficiant de la qualité du crédit de son portefeuille de prêts, a commenté Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. De plus, le ratio des fonds propres attribuables aux actions ordinaires (CET1) augmente vers la cible que la Banque s'est fixée et atteint 9,9 % au 31 juillet 2016 », indique Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.D'autre part, le conseil d'administration de la Banque Nationale a déclaré un dividende sur ses actions ordinaires de 0,55 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2016. Ce dividende sera versé le 1er novembre prochain aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de l'institution le 26 septembre 2016.