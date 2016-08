31.08.2016 - 09:41 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque Laurentienne a témoigné mercredi d'une performance stable au troisième trimestre, dévoilant un résultat net de 45,1 millions de dollars (M$), ou 1,34 $ par action, comparativement à 44,2 M$ ou 1,44 $ l'an dernier.

Le résultat net ajusté a été de 46,1 M$ ou 1,37 $ par action, contre 45,3 M$ ou 1,48 $ par action il y a un an.Le revenu total a augmenté de 2,4 M$ ou 1 % pour atteindre 229,1 M$ au troisième trimestre 2016, comparativement à un revenu total de 226,6 M$ l'an dernier, du fait de la hausse des autres revenus.Les provisions pour pertes sur créances ont augmenté pour s'établir à 8,2 M$, par rapport à 7 M$ au troisième trimestre 2015.« L'acquisition proposée de CIT Canada annoncée au cours du trimestre contribuera directement à l'augmentation du pourcentage des revenus générés par les activités de nos Services aux entreprises. Par ailleurs, l'accent mis sur nos cibles de croissance continue de donner des résultats réels, comme en témoigne l'accroissement considérable de nos prêts aux clients commerciaux et de nos prêts hypothécaires résidentiels obtenus par l'entremise des courtiers et des conseillers indépendants de B2B Banque pendant le trimestre », a souligné François Desjardins, président et chef de la direction.« À plus long terme, nous nous employons avec diligence à réaliser nos objectifs financiers de 2019 et la mise en œuvre des principaux éléments de notre plan stratégique progresse bien. À cet égard, nous avons conclu une nouvelle entente d'impartition avec IBM Canada visant la gestion de notre infrastructure et de nos activités de stockage. Cette entente nous permettra de réaliser des économies considérables à l'avenir et nous procurera davantage de souplesse », a-t-il ajouté.Le conseil d'administration de la banque a déclaré un dividende trimestriel régulier de 60 cents par action sur les actions ordinaires payable le 1er novembre 2016 aux actionnaires inscrits à la fermeture des affaires le 3 octobre 2016.