25.08.2016 - 09:40 - Finance et Investissement et La Presse Canadienne

La Banque CIBC rapporte jeudi une hausse significative de son résultat net du 3e trimestre, qui est passé en un an de 978 millions de dollars (M$) à 1,44 G$.

Le résultat net ajusté a atteint 1,07 G$ comparativement à 990 M$ pour le 3e trimestre de l'exercice 2015.« Nos résultats ce trimestre ont été solides à l'échelle de l'entreprise, puisque nos unités d'exploitation Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux ont affiché un bon rendement, affirme M. Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Nous continuons à poursuivre et à faire progresser notre stratégie visant à établir une banque solide et innovante axée sur les clients et nous continuons d'afficher des résultats constants et durables pour nos actionnaires. »Gestion des avoirs a déclaré un résultat net de 506 M$ au troisième trimestre, y compris un profit de 383 M$, net des coûts de transaction, à la vente de la participation minoritaire de la Banque CIBC dans American Century Investments (ACI). À l'exclusion des éléments d'importance, le résultat net ajusté s'est établi à 126 M$, en baisse de 17 M$, ou 12 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, étant donné l'arrêt de comptabilisation des produits d'ACI après l'annonce de la vente en décembre 2015.Le total des produits de Courtage de détail a également diminué par suite d'un recul du volume de transactions. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des produits attribuable à l'augmentation des biens sous gestion moyens et par des profits tirés de placements en capital de démarrage de Gestion d'actifs.Au cours du troisième trimestre de 2016, Gestion des avoirs a continué de réaliser des progrès en regard de la priorité stratégique d'améliorer l'expérience client, de favoriser la croissance des actifs et de simplifier notre plateforme d'affaires. Cette stratégie s'est déployée à travers l'élargissement de la gamme de Services de portefeuille personnalisé CIBC, soit l'ajout de trois nouveaux portefeuilles axés sur la génération de revenus.Une option de relevés électroniques pour les Services de portefeuille personnalisé CIBC et les comptes de Fonds mutuels CIBC a aussi été lancée dans le but de simplifier la gestion des relevés de placement pour les clients.