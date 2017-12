01.12.2017 - Richard Cloutier

Martin Laprise

«Je suis une personne qui s'ennuie assez facilement. Mon approche a toujours été : on aide à développer des activités, on les lance et une fois que les activités sont en cours, je vais travailler à autre chose», raconte Jacques Lussier, président et chef des placements chez IPSOL Capital.



Ce trait de caractère est sans doute l'une des raisons qui expliquent pourquoi en mars 2013, à l'âge de 54 ans, Jacques Lussier entame sa troisième carrière et fonde IPSOL Capital. Il a d'abord enseigné sept ans à HEC Montréal, puis a passé près de 18 ans au Mouvement Desjardins, notamment à titre de stratège en chef des investissements.





«Bien sûr, j'aurais pu rester chez Desjardins et y terminer mes jours, mentionne Jacques Lussier. L'équipe était formidable, mais je regardais mon âge et où j'étais rendu dans ma carrière, et je me suis dit que si j'avais à faire quelque chose par moi-même, seul, c'était le moment ou jamais.»

Au moment de s'incorporer, il entraîne avec lui un collègue de Desjardins, Hugues Langlois. Ils sont rejoints en juin 2013 par Guy Desrochers, de la Banque Nationale, puis en septembre par Luc Gosselin, lui aussi de Desjardins.

Après neuf mois passés à bâtir l'infrastructure technologique initiale sur laquelle reposera l'architecture de recherche d'IPSOL Capital, la firme obtient au printemps 2014 son premier mandat institutionnel. Aujourd'hui, une dizaine de personnes travaillent au sein de la firme, qui a cumulé un actif de près de 500 M$ auprès de clients institutionnels québécois et ontariens.

Analyste financier certifié, Jacques Lussier n'envisageait pourtant pas d'évoluer dans l'industrie lorsqu'il a terminé ses études. «Après mon baccalauréat en économie et ma maîtrise en finance, je me destinais à une carrière dans l'enseignement, et c'est ce que j'ai fait», raconte-t-il.

Jacques Lussier commence dans l'enseignement en 1983, à HEC Montréal. Dès l'année suivante, il s'engage dans un programme qui lui permet de faire un doctorat en affaires internationales, à l'Université de Caroline du Sud, en contrepartie d'un engagement de cinq ans comme enseignant à Montréal.

«C'est une petite histoire amusante, mais lorsque j'ai rencontré mon épouse, qui est américaine, elle n'avait pas réalisé au début que je devais revenir à Montréal pour au moins cinq ans, raconte Jacques Lussier, sourire en coin. Cela fait maintenant presque 30 ans, et nous sommes encore ici.»

L'industrie financière

Sept ans après son retour de la Caroline du Sud, Jacques Lussier enseigne toujours à HEC Montréal et a même obtenu sa permanence.

Gérard Guilbault, un ami et collègue d'études, vient toutefois de se voir confier les rênes du secteur de gestion de Groupe vie Desjardins-Laurentienne et invite Jacques Lussier à le rejoindre. Celui-ci se laisse tenter et en 1995, prend une année sabbatique de l'enseignement.

«Au départ, le groupe de gestion, c'était principalement du revenu fixe. Nous étions sept personnes et l'actif s'élevait à 4 G$, explique-t-il. Tout était à faire, mais après huit à neuf mois, je suis devenu passionné et j'ai décidé de demeurer dans le secteur privé.»

Jacques Lussier passe finalement 18 ans au sein du groupe, qui deviendra par la suite Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA). Au fil des ans, il se trouve impliqué dans la gestion des revenus fixes, des actions, des produits alternatifs, des fonds de fonds - autant du côté traditionnel qu'alternatif - dans la répartition d'actifs, puis dans la gestion des équipes de recherche et de développement de produits.

«Ce fut une école absolument extraordinaire», signale Jacques Lussier. Au final, le groupe compte environ 180 personnes et un actif de 45 G$.

L'impact insoupçonné de la crise financière

Jacques Lussier est formel, la crise financière a déclenché chez lui une profonde réflexion. «Nous engagions beaucoup de gestionnaires externes et lorsque la crise est survenue, la question qui m'obsédait était de savoir si nous en avions pour notre argent.»

Évidemment, nous n'avions pas connu une telle crise depuis 60 ans, convient Jacques Lussier. Malgré tout, lorsqu'une crise éclate, s'il n'y a aucune différence entre le gestionnaire payé 20 points de base et celui payé 2 %, «alors pourquoi payer ces frais si nous savons que cela ne va pas nous protéger ?» s'interroge-t-il.

Jacques Lussier entreprend alors une démarche qui s'étirera sur 30 mois et qui le replongera dans la littératie financière produite durant les 30 années précédentes. «Au cours de cette période, j'ai lu plus d'un millier d'articles et des dizaines de livres», affirme-t-il.

La démarche l'amène à rédiger son premier ouvrage, Successful Investing Is a Process, publié en décembre 2012.

«Je me suis rendu compte essentiellement que le facteur chance est incroyablement prépondérant dans l'industrie financière, explique Jacques Lussier. Toutefois, les processus d'investissement qui semblent avoir eu du succès au cours des dernières décennies étaient relativement similaires d'un secteur à l'autre. Je les ai déterminés, et c'est en quelque sorte la source de la création d'IPSOL Capital.»

Le besoin ressenti par Jacques Lussier de relever de nouveaux défis va alors en s'accroissant.

«J'étais en réflexion. À l'époque, la question était de savoir : est-ce que je lance ma propre firme ou est-ce que je tente de faire autre chose ?» Il en informe Desjardins et prépare une transition ordonnée de quelque 20 mois, jusqu'à son départ en mars 2013. Au cours de cette période, Jacques Lussier est même sollicité tour à tour par une firme de New York, puis de Toronto. En fin de compte, IPSOL Capital verra le jour en 2013.

Concurremment, après la publication de son premier livre, Jacques Lussier prend goût à la communication et s'engage davantage dans la vie publique. Dans la foulée, il accepte de devenir membre du conseil d'administration de l'Association CFA Montréal. Il sera président de l'organisme de 2013 à 2015.