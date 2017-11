01.11.2017 - Yan Barcelo

Pour qui n'a pas gardé à l'oeil cette catégorie d'actif, les actions privilégiées présentent depuis une dizaine d'années une dynamique totalement transformée. Le contexte actuel, lié surtout à une hausse des taux d'intérêt, fait que l'investisseur s'y retrouve dans un «sweet spot», comme dit Marc-André Gaudreau, gestionnaire du fonds Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique chez 1832 Asset Management.



La transformation du secteur et son intérêt tiennent à la notion de «révision» de taux, qui a été introduite au lendemain de la crise financière. Avant la crise, le marché était composé presque exclusivement d'actions privilégiées perpétuelles à taux fixe, catégorie classique où l'investisseur achetait une action 25 $ qui, comme son nom l'indiquait, était valable à perpétuité, et pour laquelle il obtenait l'équivalent d'un «coupon portant intérêt» versé sous forme de dividende.





Ces caractéristiques ont fait dire à beaucoup de gens que les actions privilégiées ressemblaient aux obligations, mais avec un niveau de risque accru. Aujourd'hui, ces «perpétuelles» à taux fixe n'occupent plus qu'environ 20 % du marché.

Il existait aussi, et il existe encore, des «perpétuelles à taux variable», dont le rendement d'intérêt monte ou baisse au gré soit des taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada de trois mois, soit du taux directeur de la Banque du Canada. Cette catégorie n'occupe que 5 % du marché.

Actions du «troisième type»

Depuis 2009, les actions privilégiées à taux révisable ont envahi environ 75 % du terrain. Elles font que cette catégorie ne ressemble plus à rien et représente désormais une classe d'actions à part entière.

Ces actions du «troisième type» ont été inventées au lendemain de la crise financière par les financiers de Bay Street, friands d'outils nouveaux, «surtout pour refinancer les banques qui n'arrivaient pas à trouver du capital dans les marchés d'actions et d'obligations, tout particulièrement dans un environnement de primes de risque élevées», rappelle Jeff Herold, chef de la direction de J. Zechner Associates, qui gère le fonds Natixis actions privilégiées canadiennes catégorie remboursement du capital.

«Les financiers ont voulu mettre au point un type d'action moins sensible aux fluctuations de taux d'intérêt», ajoute Marc-André Gaudreau.

Ces actions, toujours émises au prix nominal de 25 $, sont elles aussi des «perpétuelles», mais dont le taux est «révisé» à la hausse ou à la baisse tous les cinq ans - sinon, l'action est rachetée par l'émetteur.

Cela change tout. Le secteur est devenu considérablement plus actif et les investisseurs placent leurs billes en jonglant avec un nombre accru de variables : l'interaction entre la direction des taux d'intérêt généraux, le taux de rendement du dividende et son taux de rendement réel, son niveau anticipé de «révision», la possibilité de rachat de l'action par l'émetteur, sans oublier évidemment la cote de crédit de l'émetteur et le contexte économique.

Autrefois, l'acheteur d'une «perpétuelle» comptait uniquement sur le «rendement du coupon» qui, malgré un niveau de risque plus élevé que pour les obligations du même émetteur, portait un taux d'intérêt inférieur à celui de ces dernières. Pourquoi ? Essentiellement parce que ces perpétuelles offraient un avantage fiscal lié au rendement de dividende et dont les investisseurs institutionnels étaient friands. Ces acteurs occupaient d'ailleurs presque exclusivement le terrain. Mais les nouvelles émissions à taux révisable ont complètement chambardé la donne, ce qui a éloigné les acteurs institutionnels et fait affluer les investisseurs individuels.

Cela tient au fait que, désormais, la révision du taux de rendement accroît l'avantage d'acheter et de vendre dans le marché secondaire, une activité inexistante à la grande époque des «perpétuelles». «On fait notre argent avec le coupon, bien sûr, mais beaucoup plus en négociant dans le marché secondaire, surtout depuis environ un an et demi», indique Nicolas Normandeau, gestionnaire du fonds négocié en Bourse (FNB) Horizons Actif actions privilégiées chez Fiera Capital.

Choc retentissant

La logique de la «révision» a eu comme résultat que le marché des actions privilégiées a connu en 2015 un choc important. D'une part, le marché demandait un rendement de dividende de 250 points de base au-dessus des obligations du Canada de cinq ans, mais les entreprises, devant les taux d'intérêt qui continuaient de baisser, ont fait de nouvelles émissions à des taux plus bas. Ce devant quoi «les investisseurs se sont dit : "Oh oh ! ces titres ne valent plus leurs 25 $ de départ." Alors les prix ont baissé comme on ne l'avait pas vu depuis 2009», rappelle Jeff Herold.

Ce fut la débandade pour nombre de personnes, que Jeff Herold a pu éviter dans une large mesure parce qu'il était encore investi à 60 % dans des perpétuelles «classiques». Mais l'occasion de titres se négociant à escompte était trop séduisante. Il a acheté des titres déprimés et a accru à 60 % dans son portefeuille la part d'actions privilégiées à taux révisable.

Les deux autres gestionnaires interviewés ici ont également plongé dans ce marché d'aubaines. Nicolas Normandeau donne l'exemple d'une émission à taux révisable d'Enbridge dont le prix nominal de 25 $, au lendemain du choc de 2015, a plongé à 12,50 $ en février 2016. «On a acheté le titre à ce moment-là et il est remonté depuis à 20,50 $, une hausse de 64 %, dit-il. Et c'est sans compter que le coupon est à un taux de 4 %. On a fait un tas d'achats comme ça.»

Marc-André Gaudreau a eu la main plus heureuse avec l'émission D de TransAlta, émise en 2010 avec un coupon au taux de 4,6 %. Quand l'entreprise a révisé son taux à 2,7 %, au début de 2016, le prix de l'action a chuté à 7,04 $, moment où il a fait ses emplettes. Depuis, le prix est remonté à 14,37 $, pour un gain supérieur à 100 %.

Évidemment, une telle remontée ne peut tenir indéfiniment, mais le secteur des actions privilégiées demeure quand même un «sweet spot», au dire de Marc-André Gaudreau. «On est dans un marché presque optimal, affirme Nicolas Normandeau. Même si les taux d'intérêt ne montent plus, il va demeurer intéressant, parce que l'espérance de rendement est plus élevée qu'avec les obligations.»