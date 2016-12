09.12.2016 - 09:43 - Finance et Investissement

Sun Life du Canada lancera une nouvelle version de son application Aperçus Sun Life, optimisée par Equisoft, dans l'ensemble de son réseau de conseillers avant la fin du mois.

Aperçus Sun Life a d'abord été lancée en 2015, en mode en ligne et hors ligne, auprès des conseillers financiers et agents d'assurance du Canada. Cette nouvelle version optimisé par l'entremise du logiciel ÉlémentsAssurance d'EquiSoft, « donnera aux conseillers les moyens d'illustrer les produits Sun Life avancés, comme l'assurance-vie universelle variable, et de proposer un prix en toute simplicité », selon le communiqué.La plateforme ÉlémentsAssurance couvre la gamme complète des produits d'assurance-vie et de rente des compagnies de services financiers, de la planification financière à la répartition de l'actif, en passant par la création d'illustrations et de soumissions et les demandes électroniques. Toutes ces solutions sont offertes sur les plateformes Web et mobiles.L'application optimisée intégrera aussi des stratégies de vente qui permettront aux conseillers de préparer des aperçus en fonction des besoins de leurs clients, d'illustrer comment l'assurance peut être mise à profit dans des circonstances particulières, et de comparer les résultats avec ceux d'un autre véhicule de placement.Les nouveautés apportées à l'application sont le fruit de trois années de collaboration étroite entre la Sun Life et EquiSoft, souligne Annalee Moore, vice-présidente adjointe en gestion des services de distribution à la Financière Sun Life Canada. « La conception entièrement intuitive plaira certainement aux conseillers canadiens qui profiteront d'un système d'aperçus pleinement fonctionnel pour le Web, les appareils mobiles et l'ordinateur, plus flexible et riche en fonctionnalités. »« En 2015, la Sun Life a lancé ses produits de fonds de revenu garanti et à terme sur la plateforme ÉlémentsAssurance, rappelle Luis Romero, fondateur et chef de la direction d'EquiSoft. Nos experts ont travaillé étroitement avec la Sun Life cette année pour en adapter la configuration, qui est dorénavant conforme en tous points à la nouvelle réglementation fiscale canadienne. »