02.05.2017 - 09:28 - Finance et Investissement

SSQ Groupe financier a enregistré une hausse des ventes en assurance de 18,6 % en 2016, soit 289,5 M$.

« SSQ a réalisé en 2016 un rendement de 10,2 %, sur la base d'un résultat net de 77,6 M$. Ce dernier est en hausse de 19,8 % par rapport à l'année précédente, attribuable à un résultat supérieur dans le secteur de l'épargne, des gains sur disposition de placements, en plus de l'excellente performance en assurance collective », a déclaré Jean-François Chalifoux, président-directeur général.Les ventes en assurance collective traditionnelle ont augmenté de 14,0 %. En assurance de dommages, la croissance du volume a été de 6,0 %, alors qu'en assurance individuelle, le volume d'affaires s'est accru de 27,6 % par rapport à 2015. En épargne, les ventes du secteur individuel ont été de 558,1 M$. SSQ compte plus de 11 G$ en actif sous gestion et sous administration.Au cours de l'année 2016, SSQ a ajouté des mesures de gestion visant à contrôler les coûts des régimes d'assurance médicaments au bénéfice des assurés et des preneurs, en plus de procéder au lancement d'un produit individuel 100 % électronique pour répondre aux besoins de travailleurs préparant leur retraite.Pierre Genest, qui avait annoncé son départ à la retraite en mars dernier, a présidé sa dernière assemblée annuelle le 29 avril dernier. René Hamel a été élu en tant qu'administrateur, puis nommé président par les conseils d'administration, pour lui succéder. René Hamel a été à l'emploi de l'entreprise de 1986 à 2015, dont les sept dernières années à titre de président-directeur général.