28.10.2016 - 09:07 - Finance et Investissement

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 38,1 millions de dollars (M$) pour le troisième trimestre de 2016, comparativement à 22,2 M$ pour la période comparable de 2015. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour l'exercice à ce jour est de 100,2 M$, comparativement à 92,4 M$ en 2015.

Ce résultat net plus élevé par rapport aux périodes comparables de 2015 est principalement attribuable à une croissance du profit pour le secteur de l'assurance individuelle en raison de la hausse des marchés boursiers en 2016 et aux mesures prises par la direction pour améliorer l'appariement des actifs et des passifs en 2016. L'Empire Vie indique avoir amélioré sa position d'appariement tout au long de 2016 en investissant davantage dans des parts de sociétés immobilières en commandite et en apportant des changements à ses placements en obligations, une manœuvre qui a entraîné un gain pour les trois trimestres de 2016.Le résultat net du secteur de la gestion de patrimoine a également augmenté pour le troisième trimestre et l'exercice à ce jour par rapport aux périodes comparables de 2015. Trois raisons sont évoquées, soit l'augmentation des produits tirés des frais (attribuable à l'augmentation des actifs moyens sous gestion provenant des conditions boursières plus favorables en 2016), un poids moindre des nouvelles affaires (attribuable à des ventes de fonds distincts moins élevées) et des charges moins élevées.Ainsi, les actifs sous gestion1 (y compris les actifs de fonds distincts et de fonds communs de placement) ont augmenté de 12,5 % par rapport aux niveaux du 30 septembre 2015 pour atteindre 15,9 milliards de dollars.L'amélioration de l'effet des nouvelles affaires, comparativement à 2015, durant la totalité des trimestres de 2016 est principalement attribuable au poids moindre des nouvelles affaires (en raison des ventes de fonds distincts moins élevées) et aux charges moins élevées pour les affaires de gestion de patrimoine. Les ventes brutes de fonds distincts ont diminué de 14 % au troisième trimestre, principalement en raison de ventes moins élevées de produits avec garantie à l'échéance de 75 %.« Nous avons continué de faire des progrès pour améliorer l'appariement de nos actifs et de nos passifs pendant le troisième trimestre de 2016 et nous avons profité de la croissance des marchés boursiers dans nos secteurs de l'assurance individuelle et de la gestion de patrimoine », a expliqué Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie.L'Empire Vie a déclaré un dividende en espèces sur les actions privilégiées à dividende non cumulatif à taux rajustable de série 1 de 0,359375 $ par action, payable le 17 janvier 2017 aux actionnaires inscrits le 16 décembre 2016.