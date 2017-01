12.01.2017 - 08:41 - Finance et Investissement

Les variations du produit intérieur brut (PIB) pourraient permettre aux entreprises de prévoir les demandes de prestations d'invalidité longue durée (ILD) de leurs employés.

Une étude menée sur plusieurs années par RBC Assurances révèle en effet que les taux d'incidence des ILD varient selon le mouvement conjoncturel du PIB. Or, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'enquête montre une hausse de l'incidence des demandes de prestations d'ILD en période de progression du PIB ou de croissance économique. À l'inverse, lorsque le PIB chute, l'incidence des demandes de prestations diminue elle aussi.« Nous savons depuis longtemps que les demandes de prestations d'ILD suivent des tendances saisonnières, mais nous avons maintenant découvert un lien entre l'incidence des demandes et les variations du PIB », constate John Carinci, vice-président, Assurance collective et assurance entreprise.Les résultats de l'étude peuvent ainsi aider les entreprises à gérer les coûts liés aux demandes de prestations, à fidéliser leur personnel, à prévoir un effectif suffisant lors des périodes cruciales et à aider leurs employés lorsqu'ils en ont le plus besoin, fait valoir RBC Assurances.RBC Assurances a mis au point un algorithme qui permet de prévoir les taux d'invalidité sur une période de deux ans à l'aide des prévisions économiques de RBC. Elle prévoit par exemple qu'au cours du premier semestre de 2017, le taux d'incidence des ILD diminuera en moyenne de 3,2 % par rapport aux six derniers mois de 2016. Toutefois, d'ici la fin de 2017, ce taux devrait augmenter de 2,1 % par rapport à l'an dernier, compte tenu des perspectives plus favorables pour l'économie canadienne.Comment expliquer que le nombre de demandes de prestations augmente lorsque la conjoncture économique est favorable ? Ce phénomène s'apparenterait à une poussée d'adrénaline prolongée qui causerait un stress physiologique, estime l'étude de RBC Assurances.Ainsi, lorsque la conjoncture est difficile ou incertaine, les travailleurs sont préoccupés par la sécurité d'emploi et le rendement, ce qui crée un important stress mental ou psychologique. À mesure que le PIB augmente et que les perspectives économiques s'améliorent, les travailleurs se sentent plus rassurés, et le stress et l'angoisse accumulés font sentir leurs effets, ce qui cause des maladies et des absences du travail.Un travailleur canadien sur trois aura une période d'invalidité de 90 jours ou plus au cours de sa carrière, rappelle RBC Assurances, en soulignant que les entreprises ont dépensé près de 7 milliards de dollars pour l'assurance ILD en 2015. Ce qui représente la troisième dépense en importance pour les régimes d'assurance collective (après les soins de santé et dentaires).Bien que la plupart des Canadiens (72 %) pensent que les accidents avec blessures corporelles et les accidents de travail représentent la principale cause d'invalidité, la majorité des demandes de prestations d'ILD sont plutôt attribuables au stress, que ce soit en raison d'un trouble mental ou nerveux comme la dépression ou l'anxiété, ou encore d'une maladie du système circulatoire comme une crise cardiaque.