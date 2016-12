12.12.2016 - 09:53 - Pierre Théroux

Un vent de pessimisme souffle sur l'industrie de l'assurance qui se voit confrontée à l'augmentation des exigences réglementaires et à des bas taux d'intérêt qui perdurent depuis plusieurs années.

Les assureurs s'inquiètent en effet des perspectives d'avenir non seulement pour leur entreprise, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie, démontre un sondage réalisé par la firme KPMG auprès de hauts dirigeants et membres du conseil d'administration de firmes en assurance vie et en assurance de dommages.

Selon l'enquête, 39% des répondants se disent plus pessimistes qu'il y a un an quant aux perspectives de croissance de leur organisation, tandis que 21% d'entre eux craignent pour l'ensemble de l'industrie. Or, dans l'enquête de 2015, seulement 16% des participants au sondage faisaient preuve de pessimisme en regard du développement de leur organisation et de l'industrie, par rapport à l'année précédente.

« L'année dernière, le climat d'affaires était en général optimiste. Cette année, nous avons été un peu surpris de voir que plus de répondants se montraient pessimistes », a constaté Amit Chalam, chef de la direction des services financiers de KPMG.

Le changement d'humeur serait attribuable au fait que les acteurs de l'industrie de l'assurance ne se sentent pas préparés aux défis auxquels fait face l'industrie, explique Amit Chalam.

Risques et occasions



Le fardeau de la réglementation et de la conformité est le principal risque auquel sont confrontées les compagnies d'assurance, indique le sondage. Les faibles taux d'intérêt, la cybersécurité, les coûts associés aux investissements technologiques de même que les pressions de réduction des coûts sont d'autres risques clés mentionnés par les répondants.

Il existe néanmoins des occasions d'affaires, indique aussi le sondage. Comme la possibilité d'améliorer les processus opérationnels grâce à l'utilisation de la technologie. « Les compagnies d'assurance ont la possibilité d'utiliser la technologie pour améliorer leur efficacité et l'engagement des clients », estime Amit Chalam.

L'amélioration du service à la clientèle et de la gestion des risques, ainsi que l'adoption d'analyses de données pour améliorer la conception, le marketing et la tarification des produits, sont d'autres éléments dont peuvent tirer profit les compagnies d'assurance.