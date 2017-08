01.08.2017 - 09:52 - Finance et Investissement

L'assureur Manuvie offre désormais aux clients de 18 à 45 ans de profiter de la tarification accélérée pour des montants de couverture allant jusqu'à 1 000 000 $.

En vigueur depuis le 29 juillet, cette modification cadre avec la majorité des produits d'assurance vie. Plus précisément, elle touche les produits Temporaire Famille, Temporaire Famille - Vitalité, Temporaire Entreprise, VU Manuvie, InnoVision, VU Sécurité, Performax Or, Synergie, ainsi que les garanties d'assurance temporaire sur l'assurance Vie universelle, Vie entière et Synergie.La tarification accélérée signifie un processus de souscription plus simple et une prise de décision plus rapide de la part de l'assureur. Les clients admissibles évitent une rencontre additionnelle avec un infirmier ou une infirmière, n'ont pas à subir de prélèvements ou d'analyses biométriques. Selon l'assureur, ils profitent aussi d'un délai de traitement plus court qui leur permet d'obtenir une décision plus rapidement.Plus tôt cette année, Manuvie avait lancé la tarification accélérée pour les assurances vie temporaire, permanente et Synergie, ce qui lui a permis d'éliminer les exigences d'examens biométriques pour la plupart des clients admissibles âgés de 18 à 40 ans.« La tarification accélérée est un élément essentiel de notre mission de moderniser l'assurance en vue d'améliorer l'expérience d'achat de nos clients », indique Manuvie par voie de communiqué.