21.11.2016 - 15:23 - Finance et Investissement

La Financière Sun Life a apporté des modifications à sa tarification de l'assurance-vie individuelle et des améliorations à ses produits d'assurance-vie au Canada afin, dit-elle, d'en faciliter et simplifier l'accès.

Les principaux changements touchent une couverture d'assurance-vie de plus de 3 millions de dollars pour les personnes atteintes du VIH. la Sun Life offrira cette couverture dans d'autres marchés ailleurs dans le monde.De plus, les exigences de tarification comme un examen médical, un électrocardiogramme, un électrocardiogramme d'effort, une analyse buccale et une analyse d'urine avec test d'anticorps au VIH ne seront plus systématiquement requises pour l'assurance maladies graves et l'assurance-vie. Selon la Sun Life, plus des trois quarts des clients d'assurance maladies graves et la moitié des clients d'assurance-vie bénéficieront de ces changements.En éliminant des exigences de tarification, la Sun Life affirme simplifier le processus de demande d'assurance pour les Canadiens. « Nous renouvelons nos efforts pour faire en sorte qu'il soit plus facile pour les clients d'atteindre la sécurité et la santé financières à toutes les étapes de la vie », indique Kevin Dougherty, président de la Financière Sun Life Canada.L'institution financière souligne avoir apporté les modifications obligatoires liées aux règles sur l'exonération d'impôt qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017.Elle offre aussi l'obtention de contrats d'assurance-vie avec participation libérés garantis dans 8 ou 10 ans tout en bénéficiant d'une protection à vie.Elle offre également une assurance-vie universelle sur mesure comprenant deux options de capital-décès, soit une pour les propriétaires d'entreprise et l'autre qui donne aux clients la possibilité de laisser à leurs bénéficiaires le montant de l'assurance de base en plus de tous les paiements versés au compte du contrat.