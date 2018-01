25.01.2018 - 09:19 - Finance et Investissement

everythingpossible / 123rf

99 % des assureurs luttent pour financer des initiatives numériques et contrôler les coûts croissants des supports pour les infrastructures et les logiciels, selon un sondage de Forrester Consulting, commandé par Ensono.

L'étude révèle que le principal moteur de la transformation numérique dans le secteur de l'assurance est lié aux attentes croissantes des clients (dans 35 % des cas). Pour les décideurs, ce facteur surclasse les opportunités de ventes additionnelles ou croisées apportées par le numérique (27 %) et la possibilité de générer des analyses prédictives et de meilleures données sur les clients (27 %).Ce résultat coïncide avec le pourcentage des dirigeants d'assurance (46 %) qui affirment que l'amélioration des performances des applications constitue le changement informatique le plus important pour améliorer l'expérience client, évoque Insurance-Canada.ca.Tous les répondants du sondage ont déclaré que l'accès aux données constituait un problème critique pour les entreprises. Selon eux, la transformation digitale est nécessaire en raison de l'énorme quantité de données sur les clients et le besoin d'accéder rapidement à ces données.« L'industrie de l'assurance fait face à de nombreux défis uniques en matière de transformation numérique et beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant à leur capacité à offrir des expériences numériques de haute qualité aux clients. Les assureurs réussiront leur transformation numérique lorsqu'ils intégreront à la fois les nouvelles technologies comme le cloud, et les systèmes existants dans l'exécution de la stratégie de transformation numérique », affirme Ken Harper, directeur des produits et technologies chez Ensono.Pour assurer une meilleure expérience client, les assureurs tentent de plus en plus d'exploiter le cloud hybride. Environ 40 % des personnes répondants pensent que le cloud permet aux compagnies d'assurance de rendre les données plus accessibles et de cerner les perspectives en temps réel.Ce sondage a été effectué en ligne par Forrester Consulting du mois de juillet au mois d'août 2017, auprès de 160 organismes d'assurance aux États-Unis.