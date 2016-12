Les assureurs captent l'oeil numérique

14.12.2016 - Finance et Investissement

Cinq des plus importants assureurs canadiens attirent les clients potentiels d’assurance vie sur leur site Internet, mais arrivent rarement à les amener à acheter, d’après le rapport de Forrester intitulé « Canadian Life Insurance Digital Sales ».

La firme de recherche a initialement évalué les sites Internet de Sun Life, Empire Vie, Great-West Lifeco, Kanetix et Manufacturers.



Il en ressort que les sociétés n'obtiennent pas la note de passage, avec un résultat moyen de 47 points sur 100.



La principale raison : les informations adéquates sur les produits sont difficilement accessibles sur les sites des assureurs, explique Forrester.



Elle ajoute que les assureurs manquent d'outils pour que les clients puissent avoir facilement accès à un conseiller dans leur région.



Forrester soutient que s'il s'améliorait sur cet aspect, les ventes en assurance vie augmenteraient.



C'est Sun Life qui, avec son outil permettant de localiser facilement des conseillers, qui a obtenu le meilleur résultat, avec 75 points.



Kanetix et Empire Vie suivent, avec des pointages de 67 et 46, respectivement. À l'autre bout du spectre, Manufacturers et Great-West Lifeco obtiennent des pointages de 37 et 11.



Cependant, Great-West vient de lancer un nouveau site Internet avec de nouveaux outils pour les clients.