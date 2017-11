23.11.2017 - 10:18 - Finance et Investissement

Dans le cadre du plan d'intégration de Desjardins, l'assureur State Farm devient « Desjardins Assurances » au Canada.

L'assureur de dommages et de personnes State Farm poursuivra ses activités canadiennes sous l'appellation Desjardins Assurances. La transition s'amorcera officiellement le 1er mai 2018 pour prendre fin le 31 décembre 2019.« Il s'agit d'un moment historique pour Desjardins. Notre marque est très connue et très solide, et ce changement viendra la renforcer encore davantage », a affirmé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, par communiqué.Les clients de State Farm Canada continueront d'être servis par leur agent actuel, qui intégrera le nouveau réseau d'agents de Desjardins.« Nous croyons fermement au modèle d'agents exclusifs, qui offrent aux clients une valeur ajoutée sous forme d'un service et de conseils personnalisés de la part d'un professionnel de l'assurance de confiance, bien installé dans leur collectivité », a assuré pour sa part Denis Dubois, président et chef de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurances générales.Pour rappel, le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada avec un actif de plus de 276 milliards de dollars, a fait l'acquisition des activités canadiennes d'assurance de dommages et de personnes de State Farm ainsi que de ses entreprises de fonds communs, de prêts et d'assurance de prestations du vivant en janvier 2015.