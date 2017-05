19.05.2017 - 13:12 - Finance et Investissement

La Great West a conclu une entente visant l'acquisition du Groupe Financier Horizons.

« Dans le cadre de la transformation de notre exploitation canadienne, nous nous sommes engagés à investir dans de nouvelles ressources pour nos affaires. Cette acquisition stratégique fournit à notre entreprise une forte présence dans le secteur des AGG indépendantes en pleine croissance dans le marché canadien », a déclaré Stefan Kristjanson, président et chef de l'exploitation, Canada, de la Great-West.Le Groupe Financier Horizons est le plus important acteur dans le secteur des agences de gestion générale (AGG) indépendantes dans le marché canadien. Fondé en 1990 par John H. Hamilton, président et directeur général, le groupe compte 30 bureaux à travers le pays et un réseau de 6600 conseillers actifs. John H. Hamilton continuera de diriger le groupe.« Nous reconnaissons l'importance de l'indépendance du Groupe Financier Horizons et nous sommes heureux du fait que son équipe de direction actuelle demeurera en place et continuera de diriger l'entreprise », a ajouté Stefan Kristjanson.« Cette acquisition représente une excellente nouvelle pour notre réseau de conseillers, étant donné que le Groupe Financier Horizons continuera d'exercer ses activités comme entreprise autonome au sein du groupe de sociétés de Great-West Lifeco », a pour sa part souligné John H. Hamilton.