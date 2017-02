09.02.2017 - 09:03 - Finance et Investissement

La société d'assurance Empire Vie a lancé de nouvelles options de paiement rapide applicable à ses polices d'assurance vie entière avec participation.

Les produits AssurMax 8 primes et Optimax Patrimoine 8 primes permettent ainsi aux clients de payer leur police avec participation en huit ans. L'Empire vie dit avoir lancé ces options en réaction aux nouvelles lignes directrices de l'Agence du revenu du Canada (ARC) relatives à l'imposition des produits d'assurance vie qui ont pris effet depuis le début de l'année.« Alors que les bébé-boomers arrivent à la retraite et que la génération X s'y prépare, de nombreux Canadiens et Canadiennes cherchent des solutions simples pour leurs besoins de planification successorale et de retraite », explique Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels d'Empire Vie.La période de paiement des primes de 8 ans est garantie dans le contrat. AssurMax offre une protection d'assurance viagère associée à des valeurs de rachat à long terme. Optimax Patrimoine offre pour sa part des valeurs de rachat à court terme et l'accumulation d'épargne à imposition différée.L'Empire Vie souligne que ces produits offrent une solution pour le paiement des derniers frais, la préservation du patrimoine ou la transmission d'un héritage.