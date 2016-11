03.11.2016 - 14:50 - Finance et Investissement

ivari, connu jusqu'à récemment sous le nom de Transamerica Vie Canada, vient de se départir de ses différentes filiales, dont Première du Canada, qui passent aux mains d’un groupe américain.

Securian Financial Group, une société de portefeuille américaine du Minnesota, vient de faire l'acquisition du groupe des sociétés d'affinité d'ivari, qui opère sous les dénominations « Première du Canada » et « CRI Canada ». Ce groupe, dont les bureaux de Toronto, Vancouver (Burnaby), Edmonton et Winnipeg rassemblent 143 employés desservants 2 millions de clients, comprend la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada, la Compagnie d'assurances générales Legacy, CRI Canada et Selient.Les sociétés demeureront au Canada sous la forme d'entités affiliées et de filiales indépendantes de Securian Financial Group. Nicole Benson, qui dirige les entreprises depuis 2005, agira à titre de directrice générale.« Nous sommes ravis d'entrer sur le marché canadien de l'assurance et de diversifier Securian à l'échelle internationale avec l'ajout d'un groupe aussi solide de sociétés », a déclaré Chris Hilger, président et chef de la direction de Securian Financial Group.Compte tenu du fait que les sociétés acquises agissent notamment comme fournisseurs et distributeurs d'assurance auprès des banques et des coopératives, cette acquisition offre à Securian Financial Group une nouvelle avenue afin de rejoindre les consommateurs des marchés intermédiaires, ciblés comme segment prioritaire de croissance stratégique, selon Chris Hilger.Forte de 136 d'histoire, Securian Financial Group chapeaute pour sa part plusieurs compagnies opérant dans divers créneaux du marché financier, incluant le gestionnaire de patrimoine Advantus Capital Management. Il s'agit pour Securian d'une première acquisition effectuée au nord de la frontière américaine.