09.01.2018 - 08:53 - Finance et Investissement

jeffy1139 / 123rf

iA Groupe Financier lance l'assurance Transition – 4 maladies qui couvre les quatre maladies les plus fréquentes.

L'assurance Transition - 4 maladies propose une souscription rapide et abordable pour une clientèle plus jeune. Elle couvre les quatre maladies graves les plus fréquentes, à savoir le cancer, l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque et le pontage aortocoronarien, en plus de 5 maladies infantiles.Cette protection est considérée être de 20 % à 30 % plus abordable que Transition, une protection offerte par iA Groupe Financier qui protège contre 25 maladies. La souscription à Transition - 4 maladies est simplifiée puisque, pour y adhérer, les personnes doivent répondre à huit questions médicales et la signature électronique est souvent possible.Cette nouvelle protection vise à remplacer la perte de revenus ou à payer un emprunt hypothécaire. Elle propose une option de décroissance à 50 % pour les termes de 10, 20 et 25 ans en cas d'emprunt hypothécaire et offre les mêmes protections et options que l'ancienne assurance Transition - 25 maladies.iA Groupe Financier apporte également des améliorations importantes à son ancien produit d'assurance maladie grave, Transition - 25 maladies. L'assurance bénéficie maintenant d'options de remboursement flexibles des primes, l'ajout d'une option d'assurance temporaire de 25 ans.« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir des produits d'assurance maladie grave dotés d'une aussi grande souplesse, de prix abordables et dont la souscription est simple et rapide », mentionne Pierre Vincent, vice‑président principal, Assurance individuelle et Ventes.