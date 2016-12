22.12.2016 - 10:18 - Finance et Investissement

iA Groupe financier confirme la prolongation et l'expansion de son partenariat avec CGI jusqu'en 2026 dans le but de soutenir sa transformation numérique.

Innovante en matière numérique, iA Groupe financier a notamment développé en 2016 un outil d'adhésion électronique REEE à l'intention des conseillers en sécurité financière.« Si tu ne t'adaptes pas, tu vas faire comme les dinosaures et tu vas disparaître. Pour moi, c'est une évidence», lançait Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier, au sujet de la fintech et de la révolution numérique qui frappe son industrie, plus tôt cette année lors d'un entretien avec Finance et Investissement. Yvon Charest a également été président d'honneur de l'édition 2016 du Forum FinTech Canada.« La prolongation et l'élargissement de ce partenariat à long terme nous permettront d'allouer davantage de ressources à la réalisation de nos projets et d'accélérer notre transformation numérique, ce qui demeure une priorité pour la croissance de notre entreprise. CGI possède une connaissance approfondie du secteur de l'assurance et une vaste expertise professionnelle qui pourront être mises à profit pour accroître nos avantages concurrentiels et atteindre nos objectifs stratégiques », a souligné Guy Daneau, vice-président principal, Services informatiques, iA Groupe financier.Celui-ci a rappelé que CGI et iA Groupe financier étaient partenaires depuis 20 ans, notamment en raison du « modèle d'affaires axé sur la proximité avec le client ».La valeur de ce partenariat est évalué à environ 150 M$. CGI est le fournisseur de services en TI de 7 des 10 principaux assureurs dans le monde.