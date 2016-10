24.10.2016 - 10:18 - Richard Cloutier

alextype / 123RF Banque d'images

Humania Assurance lance HuGO, sa nouvelle plateforme web qui permet au conseiller en sécurité financière d'offrir jusqu’à 1M$ d'assurance vie temporaire en 15 minutes, sans papier ni signature.

Présentée comme la plateforme la plus avancée au Canada en matière d'automatisation de la sélection des risques, HuGO utilise l'analyse prédictive pour évaluer le risque de décès, ce qui lui permet de fournir une décision instantanée pour environ 65 % des clients impliquant jusqu'à 1M$ de capital assuré.La plateforme a également recours à une approche de tarification personnalisée, grâce à laquelle, même « dans les cas les plus complexes, les exigences de sélection sont déterminées en fonction du profil de risque du client et non en fonction de son âge et le montant demandé », indique Humania Assurance.Conçu à l'interne, l'algorithme supporté par une plateforme acquise il y a deux ans est un arbre décisionnel très complexe tenant compte d'une série de facteurs de risques, par exemple la profession de la personne, ses antécédents médicaux, sa génétique et ses habitudes de vie, mais aussi son revenu et sa valeur nette, explique Kim Oliphant, vice-présidente, ventes et marketing chez Humania Assurance.De nombreux tests comparatifs effectués en cours de conception par des partenaires externes et indépendants ont permis à Humania de s'assurer de la validité de l'algorithme. « Une série de profils ont été traités à la fois par des tarificateurs, selon le processus habituel, ainsi que par HuGO, et lorsque nous comparons les résultats, c'est très concluant », mentionne Richard Gagnon, président et chef de la direction de Humania Assurance.Par l'entremise d'HuGO, Humania Assurance offre un produit d'assurance vie avec plusieurs termes et une grande flexibilité. « Au fur et à mesure que les besoins des clients évoluent, ils peuvent renouveler leur contrat, le changer pour une durée plus longue ou le transformer en T100 », mentionne-t-on.Tous les clients acceptés sans exclusion ou surprime en assurance vie, recevront aussi automatiquement et sans question additionnelle, une offre pour HuGO maladies graves (25 maladies, 25 000$) et HuGo dettes en cas d'invalidité. Deux protections dont la sélection est basée sur l'assurance vie.« Le profil de risque du client se construit à partir d'une série de courtes questions, de 5 à 12, selon un concept de crédits et de débits. Donc si HuGO aime le profil de risque, que la personne a un facteur favorable, un état de santé et des habitudes de vie qui n'inquiètent pas, il va émettre une décision dans les 15 minutes, incluant l'identification et les réponses aux questions », indique Kim Oliphant.Pour Richard Gagnon, la grande innovation de HuGO consiste en l'envoi d'émission instantanée même dans le cas de clients dont le profil est imparfait. « Il s'agit de la seule plateforme à le faire. L'algorithme va prendre en compte l'ensemble des données relatives au client et va émettre un contrat selon l'analyse spécifique à son profil ».Pour l'instant, la plateforme n'émet pas d'exclusion, seulement des surprimes, précise Kim Oliphant. Ainsi, « si un client est un cas de diabète, HuGo, après avoir posé plus de questions, pourrait conclure à une émission de contrat sans intervention humaine, à une tarification incluant une surprime correspondant au profil de risque correspondant ».Selon elle, l'une des clés du succès de la rapidité de HuGO tient dans l'approche des analyses prédictives, combiné au fait qu'aucune exigence automatique ne soit requise, par exemple un test d'urine ou un test sanguin. Kim Oliphant anticipe qu'un tiers des clients « va être émis en 15 minutes et un autre tiers à l'intérieur de 30 à 40 minutes. Pour le dernier tiers, lors de cas vraiment plus complexe, l'apport d'un tarificateur va être requis, mais même dans ces cas nous allons déterminer avec l'algorithme quelles sont les exigences particulières pour cette personne. Il n'y a donc pas de grille automatique menant à l'émission du produit et ça aussi c'est une approche très différente par rapport à ce qui se fait dans le marché. »La rapidité du traitement effectué par la plateforme HuGO est phénoménale estime Richard Gagnon. « Il s'agit d'un délai de traitement, soit de 30 à 40 minutes ou moins pour le deux tiers de nos clients, qui se compare avantageusement aux quatre à six semaines qui est le délai plus traditionnel dans l'industrie ».Développée pour desservir l'ensemble du Canada, la nouvelle plateforme devrait permettre à Humania Assurance de poursuivre son développement, estime Richard Gagnon. Tout en rappelant que la compagnie de Saint-Hyacinthe n'était pas présente sur le web il y a quatre ans, il espère aujourd'hui voir passer son volume de vente sur le web de 30 à près de 50 % dans le secteur de l'assurance individuelle.« La nouvelle plateforme va nous aider également à faire un pas important dans notre percée hors Québec, qui est un enjeu stratégique important pour nous. Globalement, plus de 30 % de nos ventes, tous produits confondus, sont réalisés hors Québec, et nous pensons atteindre un niveau se situant entre 35 et 40 % », signale Richard Gagnon.