Humania se dote d'un comparateur de police d'assurance vie temporaire

11.12.2017 - 09:44 - Finance et Investissement

undrey / 123rf

L'assureur de personnes de Saint-Hyacinthe, Humania Assurance lance une application web permettant de créer et comparer une soumission d'assurance vie temporaire.



« En quelques secondes, le conseiller sera en mesure de créer une soumission parmi 6 choix d'assurance vie temporaire, et de la comparer avec nos compétiteurs », a dit Kim Oliphant, vice-président pour les ventes et le Marketing chez Humania, par voie de communiqué.



Le questionnaire simplifié permet aux conseillers de créer une soumission pour son client à partir des éléments suivants : date de naissance, genre, statut de fumeur, le montant voulu et la durée de la police d'assurance vie temporaire.



Intégrée sur la plateforme web HuGo de l'assureur, la nouvelle application pourrait comparer et créer des soumissions à partir des produits d'assurance vie temporaire T10, T15, T20, T25, T30 et T35.