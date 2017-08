25.08.2017 - 09:22 - Finance et Investissement

Groupe Assomption a acquis Tech Knowledge Solutions et procédé à la création d'une nouvelle filiale, Tech Knowledge Solutions (TKS).



« Notre industrie est en pleine transformation avec l'arrivée, entre autres, de nouveaux joueurs ayant les nouvelles technologies au centre de leurs activités. L'acquisition de Tech Knowledge Solutions cadre très bien avec la vision à long terme que nous avons pour le Groupe Assomption, et en particulier Assomption Vie, de communiquer efficacement avec nos partenaires, nos conseillers et notre clientèle à l'aide des nouvelles technologies » a mentionné André Vincent, président-directeur général d'Assomption Vie.



L'assureur de Moncton vise maintenant à élargir ses horizons et à diversifier ses moyens de distribution de produits en exploitant les nouvelles technologies et en développant de nouvelles relations avec des partenaires d'affaires, indique-t-on par communiqué.



Tech Knowledge Solutions, également de Moncton, est un fournisseur de services et de solutions technologiques spécialisé dans la gestion de projet, l'architecture de solutions et l'optimisation, le développement de logiciels et les tests d'assurance qualité. La firme compte des clients au Canada et aux États-Unis et au Canada.



« L'acquisition de Tech Knowledge Solutions survient au moment où l'expérience client d'Assomption Vie connaît une importante transformation. Les nouvelles technologies sont certainement au cœur de cette transformation qui vise à permettre aux consommateurs de choisir un mode de communication mieux adapté à leurs besoins et à appuyer le travail de nos partenaires traditionnels » ajoute André Vincent, qui souligne que la nouvelle filiale réalisera différents mandats pour Assomption Vie.

TKS compte une quinzaine d'employés et continuera d'être dirigée par Roddy Awad, président-directeur général. Les bureaux seront toutefois relocalisés au sein de ceux de Groupe l'Assomption au cours de l'automne.