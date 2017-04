25.04.2017 - 08:32 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La compagnie d'assurance Great-West Lifeco réduira son effectif au Canada d'environ 1500 postes au cours des deux prochaines années, ce qui correspond approximativement à 13 % de son effectif total de 12 000 employés.

Dans un communiqué publié mardi, la compagnie précise que la réduction se fera par la compression de l'effectif temporaire, par l'instauration d'un programme de retraite volontaire et par l'élimination de postes suivant un programme de cessation d'emploi.Great-West prévoit que cette réduction soit compensée en partie par la croissance des affaires, ainsi que par l'attrition naturelle en combinaison avec des pratiques d'embauche encadrée.« Tard l'an dernier, nous avons entamé le processus visant à faire évoluer notre exploitation canadienne en une organisation plus agile et novatrice, mieux équipée pour prévoir les besoins changeants de nos clients et y répondre », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco.« Pour garantir que nous demeurons concurrentiels et pour favoriser la croissance future, nous réduisons les coûts et améliorons notre efficience, tout en investissant davantage dans des innovations axées sur le client et dans les services que nous offrons. Nous sommes confiants que ces initiatives stratégiques auront des retombées positives à long terme sur les clients, les conseillers, les employés et nos actionnaires », a ajouté Paul Mahon.Les réductions de coûts se traduiront aussi par de la consolidation immobilière et par la mise à jour de systèmes d'information.La compagnie inscrira une charge de restructuration dans ses résultats du deuxième trimestre de 2017. La charge totale s'élève à 215 millions de dollars (M$) avant impôts répartis entre le compte de participation et le compte sans participation. L'incidence de la charge sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires se chiffrera à 172 M$ avant impôts ou à 127 M$ après impôts (13 cents par action).Great-West Lifeco est active dans les secteurs de l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Lifeco et ses compagnies sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.