24.01.2017 - 09:47 - Presse canadienne

Les investisseurs âgés ne connaissent ou ne comprennent pas les fonds distincts.

Une majorité (87 %) de Canadiens de 55 ans et plus souhaite avoir un produit de placement offrant des garanties sur le capital et des perspectives de croissance, mais 60 % d'entre eux ne savent pas que c'est possible grâce aux fonds distincts. Ainsi, seulement 17 % songent à cette solution dans le cadre de leur plan de retraite, indique un sondage de RBC Assurances.

Cette enquête, réalisée auprès de 1000 Canadiens de 55 ans et plus dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $, « révèle une méconnaissance et une incompréhension généralisées des fonds distincts au Canada. Les fonds distincts peuvent être très avantageux pour les clients qui cherchent à faire fructifier et à protéger leur épargne, tout en s'assurant que leurs actifs seront transférés sans accroc à leurs bénéficiaires », affirme Jean Salvadore, directrice générale, Assurance de patrimoine, RBC Assurances.

Le coût semble expliquer pourquoi les Canadiens négligent cette solution dans leurs plans financiers. Bien que 33 % des répondants affirment qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à payer des frais plus élevés pour profiter de la protection supplémentaire d'un fonds distinct, 47 % n'étaient pas d'accord et 20 % étaient incertains.

« Lorsqu'on souscrit un contrat de fonds distincts, on achète un produit de placement assorti de garanties contre les replis du marché », indique Jean Salvadore.

Malgré les garanties offertes, il subsiste un risque qui dépend du type de fonds choisi (fonds du marché monétaire, d'obligations, d'actions, etc.), prévient l'Autorité des marchés financiers. Par exemple, un investisseur qui a une protection de 75 % du capital investi peut tout de même perdre 25 % de son capital à l'échéance. La perte pourrait même être supérieure si cet investisseur doit racheter son contrat avant l'échéance prévue, s'il a besoin de liquidités par exemple, étant donné qu'aucune garantie n'est alors applicable dans la majorité des cas.