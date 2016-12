20.12.2016 - 08:22 - Presse canadienne

Fairfax Financial Holdings estime que la portée et la vigueur financière de ses activités du secteur de l'assurance seraient raffermies avec Allied World Assurance, qu'il a proposé de racheter par l'entremise d'une offre en espèces et en actions évaluée à 4,9 milliards de dollars américains (G$US).

Selon le président et chef de la direction de Fairfax, Prem Watsa, Allied World serait "la plus grande et la meilleure entreprise rachetée par Fairfax dans les 31 dernières années".

"Nous croyons qu'elle sera très attrayante, à long terme, pour nos actionnaires, ainsi que pour les actionnaires (d'Allied World), qui, nous l'espérons, deviendront nos nouveaux actionnaires", a expliqué lundi M. Watsa.

L'offre représente une prime de 18 % pour Allied World par rapport aux cours de fermeture de vendredi des actions des deux entreprises. La proposition a été annoncée dimanche.

Établie à Zoug, en Suisse, Allied World offre des produits d'assurance dommages et de spécialité, en plus de produits de réassurance, par l'entremise d'un réseau mondial de bureaux et de succursales.

Selon M. Watsa, si la transaction devait être conclue, Allied World continuerait à être dirigée par son actuel président et chef de la direction, Scott Carmilani.

"Soyons clairs. Nous achetons (Allied) à cause de Scott Carmilani et de ses réalisations avec son équipe de direction", a expliqué M. Watsa.

La torontoise Fairfax est l'une des plus grandes sociétés canadiennes d'assurance dommages et de réassurance par l'entremise de ses diverses filiales.

La transaction est assujettie à diverses approbations. Elle prévoit que les actionnaires d'Allied World recevront 54 $US par action de la part de Fairfax, sous la forme d'une combinaison d'espèces et d'actions, en plus d'un dividende en espèces de 5 $ par action de la part d'Allied World.