Empire Vie mise sur Internet pour les fonds distincts

04.08.2017 - 09:14 - Finance et Investissement

Empire Vie lance un processus de soumission de propositions de placement en ligne pour les fonds distincts.

En utilisant l'outil en ligne, nommé Rapide et CompletMD, les conseillers peuvent aider leurs clients à remplir, soumettre et financer de nouvelles propositions pour toute police de fonds distincts de la société.



« Ce nouvel outil numérique axé sur l'amélioration de l'expérience utilisateur du client et du conseiller leur permet de gagner du temps. De nature plus conviviale, il simplifie également le processus de souscription de ces produits de placement auprès de l'Empire Vie », a souligné Mike Stocks, vice-président et chef du marketing pour les marchés individuels chez Empire Vie, par voie de communiqué.



Il comprend une proposition électronique de cinq étapes, qui permet le paiement de la prime initiale par débit préautorisé et les conseillers peuvent également demander en ligne le transfert de sommes provenant d'autres institutions financières.



De plus, Empire Vie souligne qu'il offre désormais une option de vente à distance pour les contrats enregistrés et les comptes d'épargne libre d'impôt pour les conseillers et les clients qui n'arrive pas à planifier une rencontre en personne.