24.08.2017

The Canada Life Group (U.K.), une filiale européenne de Great-West Lifeco, a conclu une entente visant l'acquisition du prestataire de services financiers Retirement Advantage.

La société Retirement Advantage, établie au Royaume-Uni, a été créée en 2015 à la suite de la fusion, par des fonds gérés par TDR Capital LLP, des divisions des produits de revenu de retraite et des prêts hypothécaires rechargeables de MGM Advantage et de Stonehaven.Retirement Advantage compte plus de 30 000 clients détenteurs de produits de retraite et de prêts hypothécaires rechargeables, et compte un actif géré supérieur à 3,212 milliards de dollars canadiens (G$), incluant un bloc d'affaires de rentes en vigueur de 2,409 G$ canadiens (au 30 juin 2017).« Cette transaction réaffirme l'engagement de notre organisation envers le Royaume-Uni et consolidera davantage la position de la Canada-Vie en tant qu'assureur de premier plan au Royaume-Uni », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco.Canada-Vie exerce des activités au Royaume-Uni depuis 1903. « Elle est un prestataire très respecté de solutions de revenu de retraite, de placements et de garanties collectives. Cette transaction augmente notre présence en plus d'élargir notre gamme de produits en y intégrant des prêts hypothécaires rechargeables », a signalé Doug Brown, vice-président exécutif et chef de la direction, Division du Royaume-Uni de Canada-Vie.La transaction, qui devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2017, est assujettie aux approbations réglementaires habituelles et à certaines conditions de clôture. Il est prévu que la transaction contribuera au bénéfice, mais elle ne devrait pas avoir d'incidence significative sur les résultats financiers de Great-West Lifeco. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.