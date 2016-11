Banque Nationale Assurances acquiert le Groupe financier Abi-Témi

08.11.2016 - 08:05 - Finance et Investissement

Banque Nationale Assurances vient d'effectuer l'acquisition du Groupe financier Abi-Témi, de Rouyn-Noranda, le plus important cabinet de services financiers de l'Abitibi-Témiscamingue.



L'acquisition du portefeuille d'assurance et de rentes collectives a été effectuée par l'entremise du cabinet de courtage multidisciplinaire, Cabinet d'assurance Banque Nationale.



« Il s'agit de notre deuxième acquisition d'un cabinet en assurance collective en moins de deux ans. Celle-ci nous permet d'élargir une fois de plus la portée de nos services tout en maintenant l'objectif d'offrir une expérience distinctive à notre clientèle. Groupe financier Abi-Témi reflète bien les valeurs de notre entreprise et cette transaction s'inscrit naturellement dans notre évolution », a affirmé le président du Cabinet d'assurance Banque Nationale, Denis Blackburn.