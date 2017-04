18.04.2017 - 10:28 - Finance et Investissement

UV Mutuelle annonce une réduction « significative » des primes sur ses produits d'assurance vie temporaire.

« Dans le but d'offrir les meilleurs produits aux meilleurs prix à notre réseau de distribution, nous avons baissé significativement nos primes sur nos produits d'assurance vie temporaire et cela, pour toutes les catégories d'assurés », affirme Christian Mercier, président-directeur général de UV Mutuelle.« Ainsi, en respectant la prime minimum, nos produits T-10 et T-20 pour des volumes de 200 000 $ et plus seront les plus concurrentiels du marché », précise Christian Mercier.UV Mutuelle ajoute aussi à ses produits une prestation pour perte d'autonomie sévère, incluse sans frais dans le contrat. Ainsi, advenant un diagnostic de perte d'autonomie sévère, la Compagnie pourrait verser 50 % du capital assuré, jusqu'à un maximum de 100 000 $ pour une vie assurée.Au nombre des caractéristiques du produit, UV Mutuelle évoque les « meilleures primes sur le marché pour des volumes de 200 000 $ et plus, une prestation pour perte d'autonomie sévère incluse sans frais, T-10 et T-20 renouvelables en T-10, jusqu'au décès, transformable jusqu'à 70 ans, prime annuelle minimum de 125 $, différentes garanties complémentaires disponibles, et risques privilégiés pour les montants d'assurance de 250 000 $ et plus.