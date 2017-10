15.10.2017 - Yan Barcelo

Pierre-Olivier Cloutier, directeur de succursale et représentant en épargne collective au Groupe Investors à Laval, épouse entièrement la philosophie conservatrice de sa maison. «Le placement est conçu comme un outil de planification financière parmi d'autres. Notre premier objectif n'est pas le rendement, mais l'atteinte des objectifs de planification financière du client», dit-il.



Retenir la sélection de fonds d'un conseiller du Groupe Investors pour cette chronique peut sembler contestable pour ceux qui se rappellent que cette firme ne mettait en avant que ses propres fonds d'investissement. C'est chose du passé, nous assure Pierre-Olivier Cloutier. «Investors donne maintenant accès à des produits de fournisseurs tiers.»





L'approche conservatrice du conseiller affiche quelques principes simples : «On cherche d'abord la croissance à long terme et la préservation du capital, souligne-t-il. De plus, on cherche toujours à réduire la volatilité par la diversification des catégories d'actifs et la répartition géographique.»

Le regard sur l'investissement que porte le conseiller prend dans le moment une perspective géographique. Les zones privilégiées sont l'Europe, le Canada et les États-Unis.

En Europe, «la capacité de croissance a rebondi dans les derniers mois, et peut durer encore. Il est peut-être pertinent de surpondérer ce marché.» Pierre-Olivier Cloutier appuie son analyse sur trois événements majeurs : les élections en France, un facteur très positif ; les élections en Allemagne, où semblent prévaloir les forces de stabilité ; le Brexit, où, malgré une incertitude qui existe encore, les choses semblent vouloir se tasser.

Le Canada retient aussi sa faveur. «Même sans une hausse marquée du profit des entreprises, on pense qu'il y a encore un potentiel de croissance», commente-t-il. Quant aux États-Unis, «les marchés ont bien réagi malgré l'incertitude qui pèse sur l'élection de Donald Trump, le marché de l'emploi est bon, et on envisage une croissance pour trois ou quatre années encore».

L'Asie et la Chine, toutefois, n'ont pas sa faveur, pour des raisons fondamentales et structurelles plutôt que circonstancielles. «J'évite l'Asie à cause du manque de transparence et des marchés plus obscurs.»

Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett - Série A

Manufacturier : Placements Franklin Templeton

Création : novembre 2000

Actif sous gestion (ASG) : 3,2 G$

Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,46 %

Rendement annualisé depuis la création : 6,14 %

Voici un fonds entièrement voué aux actions canadiennes de moyenne et grande capitalisation dont la tenue à long terme est bonne. Sur une période plus courte de 5 ans, il s'en tire honorablement avec une moyenne annualisée de 9,05 %.

Un détail que prise Pierre- Olivier Cloutier, pour toutes les périodes choisies (1, 3, 5, 10 ans), «ce fonds se démarque favorablement par rapport à son indice de référence (S&P/TSX)», dit-il.

«On cherche ici la fiabilité et la stabilité à long terme, fait-il ressortir, avec un risque moyen qu'on établit à 7 sur 9 selon notre échelle interne. Ce qu'il apporte plus particulièrement aux portefeuilles est la croissance», avec un style CAPR (croissance à un prix raisonnable).

Le marché canadien souffre d'une diversification restreinte, reconnaît le conseiller ; par contre, ce fonds réussit à se distinguer quand même grâce à sa recherche de titres délaissés par les autres gestionnaires. Certes, les banques sont solidement présentes et incontournables dans le marché canadien, mais on trouve aussi des noms peu communs comme Brookfield Asset Management, la principale position du portefeuille, ou Restaurant Brands International.

Catégorie petite capitalisation internationale Investors - Série A

Manufacturier : Groupe Investors

Création : octobre 2002

ASG : 520 M$ (15 mai 2017)

RFG : 2,83 %

Rendement annualisé depuis 10 ans : 5,56 %

Pour Pierre-Olivier Cloutier, qui ne fait pas confiance à l'Asie, ce fonds constitue son instrument de choix pour faire son chemin dans ces «marchés obscurs», puisque la pondération asiatique y compte pour 47,5 % de l'actif. Cependant, l'attrait de l'Europe, zone de prédilection du conseiller, y pèse plus lourd, à 52,5 %.

À cause des capitalisations petites à moyennes que privilégie le fonds, et de sa volatilité par conséquent plus élevée, le conseiller le choisit assurément pour la croissance. La feuille de route témoigne de ce biais «croissance» : sur 5 ans, le rendement est de 17,1 %, mais de 14,7 pour l'indice de référence (Dow Jones Dev Markets ex-North America) ; et sur 3 ans, de 12,5 % contre 8,75. Seulement pour la période d'un an le rendement de 16,1 % est-il inférieur à celui de l'indice, qui est de 21,3 %.

Un détail que prise particulièrement Pierre-Olivier Cloutier, ce fonds «est très peu corrélé avec les fonds auxquels on a recours habituellement dans nos portefeuilles». En effet, la brochette de titres qu'affiche le fonds regorge de noms peu connus, comme Dalata Hotel Group, Sopra Steria Group, SCSK Corp. Seul nom bien connu dans les 10 principaux placements : Ubisoft Entertainment.

Fonds d'actions canadiennes Mawer- Série A

Manufacturier : Mawer

Création : juin 1991

ASG : 2,8 G$ (21 juillet 2017)

RFG : 1,19 %

Rendement annualisé depuis la création : 9,5 %

Voici un fonds émérite dont la performance depuis sa lointaine création, en 1991, témoigne de l'excellence. Comme le note à juste titre Pierre-Olivier Cloutier, «il se démarque beaucoup de sa catégorie, et son rendement, par rapport à son niveau de risque, est très élevé.»

C'est un fonds que le conseiller aime au point de le détenir dans son portefeuille personnel. Autre facteur distinctif, le ratio des frais de gestion qui, à 1,19 %, est bas.

«C'est un fonds où le style "valeur" est plus fort que dans celui de Franklin Bissett et sur lequel on peut bâtir nos objectifs à long terme, juge le conseiller. Le taux de rotation est faible, les gestionnaires gardent leurs positions et ne cherchent pas la saveur du mois.»

Bien que la performance de ce fonds soit plus forte que celle du Franklin Bissett, Pierre- Olivier Cloutier oscille entre ces deux fonds selon l'accent que ses clients veulent donner au secteur de l'énergie. Car le premier est plus profondément investi dans ce secteur, alors que celui de Mawer privilégie plutôt les télécommunications.