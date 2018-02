499 999 $, une nouvelle normalité

15.01.2018 - Jean-François Barbe

En raison des progrès des techniques de tarification impulsés par l'informatique et les grandes masses de données, les frontières des produits à émission rapide ne cessent de reculer.





L'automne dernier, les assureurs UV Mutuelle, La Capitale et Assurance vie Équitable du Canada ont haussé la limite d'âge et de couverture des produits permanents d'assurance vie pouvant être souscrits sans avoir à passer automatiquement des examens paramédicaux et biométriques, comme des prises de sang.



Ainsi, les personnes jusqu'à 45 ans peuvent dorénavant souscrire, sans prélèvements automatiques, une couverture pouvant atteindre 499 999 $ auprès de ces trois assureurs.



À La Capitale et chez UV Mutuelle, les clients de 46 à 55 ans peuvent bénéficier de couvertures allant jusqu'à 250 000 $ sans examen médical.



Chez l'Équitable, les 46 à 50 ans doivent passer des tests d'urine, et l'examen paramédical est requis chez les plus de 51 ans.



Les progrès des techniques de tarification touchent également les produits d'assurance contre les maladies graves. Ainsi, à La Capitale, les examens paramédicaux et le profil sanguin ne sont pas demandés chez les moins de 51 ans au capital assuré d'au plus 99 000 $.