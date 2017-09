L'OCDE hausse ses prévisions de croissance pour le Canada cette année

20.09.2017 - 08:34 - La Presse Canadienne

Partager cet article

L'Organisation de coopération et de développement économiques a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour le Canada cette année, comparativement aux prédictions publiées en juin.



L'agence parisienne anticipe maintenant que l'économie canadienne s'améliorera de 3,2 % cette année, soit la meilleure performance de tout le G7.



L'OCDE prédisait en juin une croissance de 2,8 %. Les prévisions de croissance pour 2018 demeurent inchangées à 2,3 %.



L'OCDE prédit une croissance de 2,1 % pour la zone euro, soit 0,3 point de pourcentage de plus que la croissance prédite en juin. Une croissance de 1,9 % est attendue l'an prochain, en hausse de 0,1 point de pourcentage.



L'OCDE a revu à la hausse ses prévisions pour les trois moteurs économiques de la zone, l'Allemagne, la France et l'Italie.



À l'échelle mondiale, l'OCDE attend toujours une croissance de 3,5 % cette année et de 3,7 % l'an prochain, en hausse légère.



Les attentes pour les États-Unis demeurent inchangées à 2,1 % cette année et à 2,4 % l'an prochain.