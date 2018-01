Gestion de patrimoine TD opte pour la stratégie d'options

10.01.2018

FI TV - Marc Larente, premier vice-président - Gestion de patrimoine TD, explique ses stratégies de placements non-traditionnels.

Marc Larente, Premier vice-président - Gestion patrimoine TD, dit opter pour une stratégie d'options : « On veut dans notre équipe réduire le risque le plus possible dans les portefeuilles de nos clients et avoir le rendement le plus stable possible. »