Cryptomonnaie: 653 millions de dollars disparaissent au Japon

29.01.2018 - 13:18 - LesAffaires.com

Partager cet article

C’est le vol de cryptomonnaie le plus important à ce jour: 653 millions de dollars canadiens en NEM ont été dérobés à 260000 investisseurs via la plateforme japonaise Coinchek Inc.