16.09.2016 - 08:33 - Finance et Investissement

En 2015, la souscription de produits d'assurance par les Canadiens a poursuivi son ascension, le revenu-primes ayant dépassé le cap des 100 milliards de dollars (G$) pour la première fois, à 103 G$ contre 99 G$ l’année précédente, indique l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP).

Les prestations versées aux Canadiens ont atteint 84,2 G$. Au Québec, elles ont atteint 16,7 G$ révèle l'ACCAP dans son recueil annuel de statistiques sur l'industrie rendu public jeudi.Frank Swedlove, président et chef de la direction de l'ACCAP. Attribue principalement la croissance enregistrée cette année au secteur des régimes et des solutions de retraite. L'industrie canadienne des assurances de personne « a su absorber les chocs qui ont secoué l'économie mondiale et faire face au faible taux d'intérêt qui persiste depuis 2008 », mentionne-t-il également.Le panorama de l'industrie produit par l'ACCP montre que 156 assureurs de personnes sont actifs à travers le Canada, dont 41 assureurs vie étrangers. Ln retrouve ainsi 133 fournisseurs d'assurance maladie, dont 73 sont actifs sur le marché de l'assurance vie, et 96 fournisseurs d'assurance vie et de rentes.Les prestations d'assurance vie au Canada ont atteint 11,1 G$, dont 2,5 G$ au Québec, et plus de 90 % de cette somme sont allés à des assurés de leur vivant. Les prestations d'assurance maladie au Canada ont été de 32,2 G$, dont 10,7 G$ pour des médicaments d'ordonnance, soit l'équivalent de 30 % des dépenses en médicaments au pays. Au Québec, les prestations d'assurance maladie se sont élevées à 6 G$. Quant aux prestations de retraites, elles ont atteint, 49,9 G$ au Canada, et 8,2 G$ au Québec,Concernant l'évolution de la souscription de l'assurance vie, le rapport de l'ACCAP montre que 22 millions de Canadiens possèdent pour 4,3 T$ d'assurance vie. En raison de l'essor de l'assurance vie temporaire individuelle, l'assurance vie individuelle enregistre une croissance plus soutenue que l'assurance collective. L'assurance vie en vigueur est ainsi passée de 54 % en 2005 à 60 % en 2015.En 2015, l'actif au Canada a progressé de 5,7 % pour s'établir à 762 G$, et 90 % de cet actif étaient détenus dans des placements à long terme. La valeur totale des placements à long terme détenus par les assureurs vie est évaluée à 690 G$. Les obligations récoltent 39 % de ces placements, alors que 29 % sont détenus en fonds commun de placement, et 16 % en actions.L'ACCAP, évoquant le rôle stabilisateur sur les marchés des capitaux des assureurs de personnes, fait état d'une contribution fiscale de 6,6 G$ en 2015.