Concours 2017 - Les conseillers à l'honneur !

26.08.2016 - 12:51 - Finance et Investissement

Cette année encore, Finance et Investissement s'est donné l'objectif de reconnaitre les conseillers qui ont contribué à l'essor et à l'image de l'industrie des services financiers au Québec. Chacun des prix a pour but de souligner le caractère exceptionnel ou remarquable des actions ou des réalisations de ces individus.