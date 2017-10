19.10.2017 - 08:53 - Diana Cawfield, Morningstar Canada

Andrew Maple-Brown, cogestionnaire du Fonds d'infrastructure mondial Renaissance, précise que ses collègues et lui-même emploient une définition plus stricte de l'investissement dans les infrastructures que certains de ses concurrents.

« Beaucoup de nos pairs investissent dans des actifs que nous ne mettons pas dans la catégorie des infrastructures », dit M. Maple-Brown, directeur des stratégies d'infrastructure mondiale chez Maple-Brown Abbott, société établie à Sydney en Australie. « J'en veux pour exemples les services publics intégrés. Nous n'investissons que dans les services collectifs qui sont entièrement ou fortement réglementés. Un autre exemple serait les chemins de fer. Nous n'investissons que dans les voies ferrées, c'est un actif de monopole, et non pas dans les véhicules ferroviaires et les entreprises compétitives utilisant les rails, car elles relèvent des transports. »M. Maple-Brown est l'un de quatre gestionnaires de portefeuille qui gèrent le fonds Renaissance dans le cadre d'un contrat de sous-conseil avec le promoteur de fonds Gestion d'actifs CIBC entré en vigueur le 27 juin. Sa stratégie de placement est similaire à celle du mandat d'infrastructure mondiale de CIBC.Ce portefeuille à forte conviction composé de 25 à 35 actions recherche les meilleures idées de titres au sein de l'univers mondial de 115 compagnies qui répondent aux critères d'évaluation de Maple-Brown Abbott et à sa définition de l'infrastructure. « Investir à l'échelle mondiale dans des titres délaissés à un certain moment, dit M. Maple-Brown, peut conduire à des occasions en matière de prix. »Les gestionnaires privilégient les compagnies qui sont stables et qui ont des bénéfices prévisibles, des barrières élevées à l'entrée et une faible volatilité des flux de trésorerie. Environ un quart des avoirs ont des contrats à long terme en place; il s'agit de compagnies possédant des biens durables, comme des oléoducs, des tours de télécommunications, des aéroports et des routes à péage.En général, l'équipe détiendra une action pendant au moins quatre ans, selon les cours et les occasions qui se présentent sur le marché. En moyenne, dit M. Maple-Brown, les gestionnaires prévoient un taux de rotation annuel du portefeuille d'environ 25 %.Adoptant une perspective anticonformiste, M. Maple-Brown dit que les gestionnaires trouvent les oléoducs nord-américains attrayants, malgré le sentiment négatif qui règne sur le marché à l'égard de l'industrie. « Les oléoducs ont connu une année très difficile dans l'ensemble. Le secteur de l'énergie a été instable et le profil à long terme du pétrole est très incertain avec le développement des véhicules électriques et autres initiatives. »Les gestionnaires investissent uniquement dans les sociétés d'oléoducs qui ne subissent pas de plein fouet les fluctuations du prix des marchandises. Elles peuvent posséder des contrats à long terme, ou leurs rendements peuvent être réglementés. Par ailleurs, les avoirs actuels du portefeuille penchent pour les gazoducs et non les oléoducs. « Les exportations de gaz naturel liquide, qui en sont à leurs balbutiements, dit M. Maple-Brown, auront un fort impact sur le volume de gaz transporté à travers l'Amérique du Nord. »Parmi les avoirs en portefeuille du fonds Renaissance se trouve NiSource Inc. (NI), une société énergétique américaine comportant des filiales parmi des compagnies de gaz naturel et d'électricité. NiSource est attrayante « en raison de la hausse de la demande de gaz en tant que solution de rechange moins chère que le pétrole, et du besoin d'investissement au sein du secteur de l'infrastructure gazière », dit M. Maple-Brown. Plus important encore, ajoute-t-il, elle doit répondre à l'accroissement des normes de sécurité aux États-Unis, qui requiert un investissement massif pour remplacer les réseaux existants de gaz de ville.« Dans le cas de NiSource, il a été annoncé qu'au cours des 20 prochaines années, 30 millions $ seraient dépensés dans les réseaux de masse », dit M. Maple-Brown. Les gestionnaires considèrent que la compagnie affiche un rendement sur les capitaux propres attrayants et de très solides perspectives de croissance.Une part importante du portefeuille Renaissance, présentement 18 %, est investi en Europe, par exemple dans les aéroports, les routes à péage et les chemins de fer, dont la société française Groupe Eurotunnel, qui exploite les voies du tunnel sous la Manche reliant le Royaume-Uni et la France.« D'après nous, dit M. Maple-Brown, il s'agit d'un actif d'infrastructure extrêmement stratégique. Il serait très difficile de construire un tunnel complètement différent. » De plus, l'Eurotunnel est actuellement utilisé à environ 55 % de sa capacité. « C'est le type d'actif stratégique à long terme que nous privilégions, avec une faible volatilité des flux de trésorerie et une couverture naturelle contre l'inflation. »Eurotunnel illustre aussi le processus de placement de Maple-Brown Abbott reposant sur l'analyse fondamentale, qui demande que l'on prédise les évaluations futures et les modèles de flux de trésorerie. « Dans des cas comme Eurotunnel, dit M. Maple-Brown, nous prévoyons les flux de trésorerie jusqu'à la fin de la concession en 2086, donc pour les 70 prochaines années. »Un autre avoir en actions européen est Flughafen Zurich AG. Cette société exploite l'aéroport de Zurich, que M. Maple-Brown qualifie de « porte d'accès à la Suisse ». Zurich, qui est un important centre commercial, représente une destination naturelle du trafic aérien. « L'aéroport, quant à lui, possède des données fondamentales solides pour les placements », dit M. Maple-Brown. Compte tenu du taux de croissance du trafic des passagers qui empruntent l'aéroport de Zurich, les gestionnaires considèrent les évaluations comme attrayantes.Pour ce qui est de la sélection des titres, les normes exigeantes en matière des facteurs environnemental, social et de gouvernance sont des caractéristiques très prisées. « Nous mettons un accent particulier sur les aspects de gouvernance, dit M. Maple-Brown. Il est très important que les décisions de placement liées à la répartition du capital soient prises dans l'intérêt des actionnaires. »M. Maple-Brown ajoute que les investissements dans les actifs d'infrastructure sont souvent effectués à long terme et utilisent beaucoup de capitaux, et donc les décisions de répartition du capital deviennent proportionnellement plus importantes. « Un alignement scrupuleux de la direction est essentiel pour nous assurer que nous prenons de bonnes décisions de placement. »